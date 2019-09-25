Aprovação do governo Bolsonaro se mantém no pior patamar, aponta Ibope

Publicado em 25 de setembro de 2019 às 20:39
- Atualizado há 6 anos
A aprovação dos brasileiros ao governo de Jair Bolsonaro (PSL) oscilou negativamente e se manteve no pior patamar desde o início do mandato.
A nova pesquisa Ibope, divulgada nesta quarta-feira (25) e realizada entre os dias 19 e 22 de setembro, ouviu 2.000 pessoas em 126 municípios e foi encomendada pela CNI (Confederação Nacional da Indústria). A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.
A pesquisa mostra que 31% dos brasileiros avaliam o governo como ótimo ou bom, enquanto 34% o veem como ruim ou péssimo. O índice de aprovação, numericamente, é o mais baixo do mandato de Jair Bolsonaro como presidente, levando em consideração todos os levantamentos mensais de 2019 - não houve pesquisa em maio, julho e agosto.
Em comparação com a última pesquisa CNI/Ibope, realizada em junho, o índice de ótimo/bom oscilou negativamente um ponto percentual, dentro da margem de erro: de 32% para 31%. Já os números de ruim/péssimo variaram dois pontos: de 32% para 34%.
OSCILAÇÃO NEGATIVA
A confiança da população em Bolsonaro foi de 46% para 42%, e a porcentagem dos que não confiam foi de 51% para 55%.
A pesquisa indica que 44% dos brasileiros aprovam a maneira de governar do presidente, número que oscilou negativamente dois pontos percentuais desde junho; enquanto isso, 50% não aprovam. Os outros 6% não souberam ou não quiseram responder.
As perspectivas para o restante do governo Jair Bolsonaro também oscilaram: agora, 37% fazem avaliação ótima ou boa para o futuro (em junho, o índice era de 39%).
Ao mesmo tempo, 31% dos brasileiros veem possibilidades ruins ou péssimas para os próximos anos de gestão, o que representa uma variação de dois pontos percentuais em comparação com a última pesquisa. A avaliação regular se manteve estável em 27%.
RESULTADOS
AVALIAÇÃO DO GOVERNO BOLSONARO
- Ótimo/bom: 31%;
- Regular: 32%;
- Ruim ou péssimo: 34%.
ÁREAS MAIS BEM AVALIADAS
- Segurança pública (51% de aprovação);
- Educação (44%);
- Combate à inflação (42%);
- Meio ambiente (40%).
AÇÕES E POLÍTICAS COM MAIORES TAXAS DE REPROVAÇÃO
- Impostos (62% de reprovação);
- Taxa de juros (61%);
- Combate ao desemprego (59%);
- Saúde (58%).
