Pesquisa

Aprovação do governo Bolsonaro se mantém no pior patamar, aponta Ibope

31% dos brasileiros avaliam a gestão como ótima ou boa, enquanto 34% veem como ruim ou péssima

Publicado em 25 de setembro de 2019 às 20:39 - Atualizado há 6 anos

O presidente da República, Jair Bolsonaro (PSL) Crédito: Carolina Antunes/PR

A aprovação dos brasileiros ao governo de Jair Bolsonaro (PSL) oscilou negativamente e se manteve no pior patamar desde o início do mandato.

A nova pesquisa Ibope, divulgada nesta quarta-feira (25) e realizada entre os dias 19 e 22 de setembro, ouviu 2.000 pessoas em 126 municípios e foi encomendada pela CNI (Confederação Nacional da Indústria). A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

A pesquisa mostra que 31% dos brasileiros avaliam o governo como ótimo ou bom, enquanto 34% o veem como ruim ou péssimo. O índice de aprovação, numericamente, é o mais baixo do mandato de Jair Bolsonaro como presidente, levando em consideração todos os levantamentos mensais de 2019 - não houve pesquisa em maio, julho e agosto.

Em comparação com a última pesquisa CNI/Ibope, realizada em junho, o índice de ótimo/bom oscilou negativamente um ponto percentual, dentro da margem de erro: de 32% para 31%. Já os números de ruim/péssimo variaram dois pontos: de 32% para 34%.

OSCILAÇÃO NEGATIVA

A confiança da população em Bolsonaro foi de 46% para 42%, e a porcentagem dos que não confiam foi de 51% para 55%.

A pesquisa indica que 44% dos brasileiros aprovam a maneira de governar do presidente, número que oscilou negativamente dois pontos percentuais desde junho; enquanto isso, 50% não aprovam. Os outros 6% não souberam ou não quiseram responder.

As perspectivas para o restante do governo Jair Bolsonaro também oscilaram: agora, 37% fazem avaliação ótima ou boa para o futuro (em junho, o índice era de 39%).

Ao mesmo tempo, 31% dos brasileiros veem possibilidades ruins ou péssimas para os próximos anos de gestão, o que representa uma variação de dois pontos percentuais em comparação com a última pesquisa. A avaliação regular se manteve estável em 27%.

RESULTADOS

AVALIAÇÃO DO GOVERNO BOLSONARO

- Ótimo/bom: 31%;

- Regular: 32%;

- Ruim ou péssimo: 34%.

ÁREAS MAIS BEM AVALIADAS

- Segurança pública (51% de aprovação);

- Educação (44%);

- Combate à inflação (42%);

- Meio ambiente (40%).

AÇÕES E POLÍTICAS COM MAIORES TAXAS DE REPROVAÇÃO

- Impostos (62% de reprovação);

- Taxa de juros (61%);

- Combate ao desemprego (59%);

- Saúde (58%).

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta