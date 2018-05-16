Após xingamentos, votação sobre agrotóxicos é adiada na Câmara

Plenário da Câmara dos Deputados Crédito: Wilson Dias/Agência Brasil

A comissão da Câmara dos Deputados que analisa a mudança da Lei dos Agrotóxicos foi palco de dura discussão e xingamentos no começo da tarde desta quarta-feira (16). Em plenário lotado, parlamentares bateram boca sobre a proposta que limita a atuação de órgãos de controle na liberação dos produtos usados no Brasil para a agricultura. Depois de mais de três horas de debate, a sessão foi suspensa sem a votação do parecer do relator do projeto, Luiz Nishimori (PR-PR).

Grupos ambientalistas dizem que o projeto afrouxará a regulação dos agrotóxicos e poderá trazer riscos para a saúde humana. Eles apelidaram o projeto de "PL do Veneno". Já os ruralistas, que são a favor da proposta, dizem que a mudança trata da diminuição da burocracia no processo de certificação dos produtos e que não há risco para os consumidores.

Em discussão preliminar à análise do relatório do deputado Luiz Nishimori, o deputado Ivan Valente (PSOL-SP) acusou a indústria de agrotóxicos de fazer lobby e influenciar parlamentares. "A indústria agroquímica está por trás disso aqui! É a Bayer, a Monsanto. Eles querem vender esses produtos. E há uma estreita relação entre os ruralistas e esses produtores de veneno".

"Mentiroso!", gritou Valdir Colatto (PMDB-SC), que apoia o projeto. "Cala a boca, vagabundo! Picareta! Safado, vagabundo. Mentiroso é você!", rebateu Ivan Valente.

Desde o início da discussão os opositores adotaram a tática de obstruir os trabalhos da comissão. O deputado Alessandro Molon (PSB-RJ) iniciou o movimento afirmando que os ruralistas receberam informação privilegiada sobre a mudança de plenário antes do início da sessão e conseguiram apresentar requerimento antes de todos os opositores.

Depois, a oposição apresentou um requerimento para marcar uma outra audiência para ouvir os órgãos de controle envolvidos no assunto, mas foram derrotados. Então, tentaram retirar de pauta o parecer em discussão. Não conseguiram novamente, mas a votação foi adiada porque a sessão em plenário da Câmara foi iniciada.

A proposta garante autonomia ao Ministério da Agricultura para registrar novos agrotóxicos, tirando da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) e do Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) o poder de veto que atualmente esses órgãos têm.

CAMPANHA CONTRA

A Anvisa, o Ministério Público, o Instituto Nacional do Câncer, o Ibama e a Fundação Oswaldo Cruz são contrários à proposta. Já a Embrapa é favorável, mas com algumas ressalvas em relação ao texto em discussão.

Segundo o relator, a lei que trata do assunto está defasada e foi criada em 1989. Para registrar um produto novo, diz Nishimori, há a demora 3 a 8 anos. "Oito anos depois, quando chega um produto novo, já é defasado", diz o relator.

Outra polêmica do texto diz respeito à alteração da legislação que atualmente proíbe de forma expressa produtos que causem má-formação em fetos, câncer, mutações e provoquem distúrbios hormonais ou danos ao aparelho reprodutor.

Na Lei dos Agrotóxicos, o trecho seria substituído pela expressão genérica: produtos que apresentem risco inaceitável para os seres humanos ou para o meio ambiente.