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Otimismo

Após recorde do Ibovespa, Bolsonaro diz que governo vai resgatar país

O dólar comercial fechou o dia cotado a R$ 3,69, com queda de 0,41%

Publicado em 

14 jan 2019 às 23:52

Publicado em 14 de Janeiro de 2019 às 23:52

Queda do Dólar Crédito: Arquivo/ Agência Brasil
O presidente Jair Bolsonaro utilizou sua conta no Twitter para comemorar o resultado de hoje (14) do Ibovespa, principal indicador das ações mais negociadas na B3, antiga BM&F Bovespa. O Ibovespa atingiu 94.474 pontos, em um índice recorde, com uma elevação de 0,87% em relação ao pregão da sexta-feira (11). O presidente disse que seu governo resgatará o Brasil aos olhos do povo brasileiro e do mundo.
> Bolsonaro vai a Davos mostrar um Brasil livre de amarras ideológicas
“A Bolsa de valores fecha hoje com mais um novo índice positivo histórico! Estamos no décimo quarto dia de governo e ainda temos muito a desfazer e mais ainda a fazer! Vamos juntos resgatar o Brasil aos olhos do brasileiro e do mundo!”, disse o presidente na rede social.
O dólar comercial fechou o dia cotado a R$ 3,69, com queda de 0,41%. Já o euro encerrou a segunda-feira a R$ 4,24 para venda, em baixa de 0,15%.

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