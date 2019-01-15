Após recorde do Ibovespa, Bolsonaro diz que governo vai resgatar país

Queda do Dólar Crédito: Arquivo/ Agência Brasil

O presidente Jair Bolsonaro utilizou sua conta no Twitter para comemorar o resultado de hoje (14) do Ibovespa, principal indicador das ações mais negociadas na B3, antiga BM&F Bovespa. O Ibovespa atingiu 94.474 pontos, em um índice recorde, com uma elevação de 0,87% em relação ao pregão da sexta-feira (11). O presidente disse que seu governo resgatará o Brasil aos olhos do povo brasileiro e do mundo.

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“A Bolsa de valores fecha hoje com mais um novo índice positivo histórico! Estamos no décimo quarto dia de governo e ainda temos muito a desfazer e mais ainda a fazer! Vamos juntos resgatar o Brasil aos olhos do brasileiro e do mundo!”, disse o presidente na rede social.