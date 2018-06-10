Após polêmica, uma pausa no Escola Sem Partido

Câmara de Vitória: audiências para discutir projeto Crédito: Gazeta Online

Alvo de críticas por parte da classe educadora, o Projeto de Lei Escola Sem Partido  para impedir que professores transmitam posicionamentos políticos, ideológicos ou religiosos nas escolas  teve sua tramitação temporariamente interrompida na Câmara de Vitória, como registrou neste sábado (09) o colunista Leonel Ximenes, de A GAZETA . A proposta já havia sido aprovada pela comissão de Constituição e Justiça da Casa e estava prestes a passar pelas comissões de Educação e de Direitos Humanos.

A decisão foi tomada pelo presidente da Câmara, Vinícius Simões (PPS), a pedidos do autor do projeto, Davi Esmael (PSB), e do presidente das duas comissões que avaliarão a proposta, Roberto Martins (PTB). A intenção é organizar uma audiência pública institucional. Na próxima semana farei uma reunião com representantes do Escola Sem Partido, do Conselho Estadual de Educação e do Sindicato dos professores, explica Simões.