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Câmara de Vitória

Após polêmica, uma pausa no Escola Sem Partido

A tramitação do projeto de lei foi suspensa no Legislativo municipal e deve render debates

Publicado em 10 de Junho de 2018 às 00:20

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jun 2018 às 00:20
Câmara de Vitória: audiências para discutir projeto Crédito: Gazeta Online
Alvo de críticas por parte da classe educadora, o Projeto de Lei Escola Sem Partido  para impedir que professores transmitam posicionamentos políticos, ideológicos ou religiosos nas escolas  teve sua tramitação temporariamente interrompida na Câmara de Vitória, como registrou neste sábado (09) o colunista Leonel Ximenes, de A GAZETA . A proposta já havia sido aprovada pela comissão de Constituição e Justiça da Casa e estava prestes a passar pelas comissões de Educação e de Direitos Humanos.
A decisão foi tomada pelo presidente da Câmara, Vinícius Simões (PPS), a pedidos do autor do projeto, Davi Esmael (PSB), e do presidente das duas comissões que avaliarão a proposta, Roberto Martins (PTB). A intenção é organizar uma audiência pública institucional. Na próxima semana farei uma reunião com representantes do Escola Sem Partido, do Conselho Estadual de Educação e do Sindicato dos professores, explica Simões.
Davi Esmael e Roberto Martins também planejam organizar suas próprias audiências públicas. Vamos mostrar argumentos e passar exemplos em vídeos de absurdos que têm sido praticados sobre envolvimento partidário de professores, garante Davi. Já Roberto Martins reafirma sua intenção de barrar o projeto na Câmara. Ele não resolve o problema da doutrinação nas escolas, ele tende a intensificá-la, argumenta.

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