Após encontro com Macri, Bolsonaro defende Mercosul 'enxuto'

Após encontro com o presidente da Argentina Maurício Macri, na manhã desta quarta-feira, o presidente Jair Bolsonaro defendeu a construção de um Mercosul "enxuto" e que continue a "fazer sentido e ter relevância". Foi a primeira visita de um chefe de estado depois que Bolsonaro tomou posse.
- O Mercosul precisa valorizar sua tradição original de abertura comercial, redução de barreiras e eliminação de burocracias. O propósito é construir um Mercosul enxuto que continue a fazer sentido e ter relevância - disse Bolsonaro.
O presidente disse que foram tratados no encontro assuntos sobre o combate ao crime organizado, defesa, ciência e tecnologia, energia nuclear e comércio exterior. Bolsonaro afirmou que conversou com Macri "com franqueza como deve ser entre amigos".
- Não há tabus em relação bilateral - afirmou.