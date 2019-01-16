Após encontro com Macri, Bolsonaro defende Mercosul 'enxuto'

Presidente argentino faz a primeira visita oficial ao Brasil

Publicado em 16 de Janeiro de 2019 às 15:26

16 jan 2019 às 15:26
O presidente Jair Bolsonaro recebe o presidente da Argentina, Mauricio Macri, no Palácio do Planalto. Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Após encontro com o presidente da Argentina Maurício Macri, na manhã desta quarta-feira, o presidente Jair Bolsonaro defendeu a construção de um Mercosul "enxuto" e que continue a "fazer sentido e ter relevância". Foi a primeira visita de um chefe de estado depois que Bolsonaro tomou posse.
- O Mercosul precisa valorizar sua tradição original de abertura comercial, redução de barreiras e eliminação de burocracias. O propósito é construir um Mercosul enxuto que continue a fazer sentido e ter relevância - disse Bolsonaro.
O presidente disse que foram tratados no encontro assuntos sobre o combate ao crime organizado, defesa, ciência e tecnologia, energia nuclear e comércio exterior. Bolsonaro afirmou que conversou com Macri "com franqueza como deve ser entre amigos".
- Não há tabus em relação bilateral - afirmou.
 

Tópicos Relacionados

argentina Jair Bolsonaro
Recomendado para você

Imagem de destaque
Como um brasileiro buscou apoio de Thomas Jefferson, autor da independência americana, para separar o Brasil de Portugal
Fernando Tatagiba
Parte 2: para o aniversário de morte de Fernando Tatagiba
Presídio
Quanto custa manter cada preso do sistema carcerário do ES

