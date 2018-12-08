Após discussão no Whatsapp, PSL vai se reunir com Bolsonaro

O protagonismo de parlamentares eleitos pelo PSL, ainda não empossados, tem incomodado a família Bolsonaro e antigos parlamentares. Nos últimos dias, dois filhos do presidente eleito enviaram recados diretos e indiretos para seus correligionários pelas redes sociais. Paralelamente, os correligionários tiveram um debate acalorado em um grupo de Whatsapp. No grupo de troca de mensagens, que reúne os eleitos pelo partido, Joice Hasselmann (PSL-SP) criticou a articulação da legenda e discutiu com o deputado e senador eleito Major Olímpio (PSL-SP).

Segundo Waldir, a convocação para a reunião de quarta foi feita por meio deste mesmo grupo de Whatsapp. Nesta sexta-feira, Maia evitou comentar a menção ao seu nome. Paralelamente, nesta sexta-feira (7) o deputado eleito por São Paulo Junior Bozzella afirmou que foi escolhido como líder da bancada do PSL de São Paulo e Alexandre Frota (PSL-SP) será o vice-líder. Um dos objetivos, segundo Bozzella, é fazer a interlocução de São Paulo junto à transição de governo e "ajudar de fato o Brasil e o Governo Bolsonaro".