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Deixou o hospital

Após dias na UTI, prefeito de Itapemirim recebe alta médica

Embora tenha recebido alta médica nesta segunda (8), o prefeito da cidade, Antônio Rocha (PP), segue de repouso e afastado das funções
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

08 ago 2022 às 20:35

Publicado em 08 de Agosto de 2022 às 20:35

O prefeito de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, Doutor Antônio Rocha (PP), teve alta médica nesta segunda-feira (8). Ele estava internado no Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim desde a última quarta-feira (4), após sentir fortes dores no peito dentro de casa.
Eleitores de Itapemirim vão às urnas no domingo (5) para escolher prefeito
Antônio Da Rocha Sales é do partido Progressistas (PP) e foi internado nos últimod dias após sentir dores no peito Crédito: Divulgação \ TSE
Segundo as informações divulgadas pela assessoria de imprensa do prefeito, apesar de ter recebido alta médica, o chefe do Executivo municipal segue de repouso e afastado das funções. “O prefeito teve recomendações médicas de evitar situações estressantes. O afastamento é de 15 dias”, comunicou.
Doutor Antônio Rocha foi levado ao hospital na quarta-feira (4) após sentir fortes dores no peito dentro de casa. Ele ficou internado na UTI coronariana da unidade. A assessoria não informou qual foi o diagnóstico exato.
O prefeito é médico e tem 55 anos. Após passar mal, ele recebeu os primeiros atendimentos no centro médico, em Itapemirim, onde os exames de sangue e o eletrocardiograma apresentaram alterações. No hospital de Cachoeiro, ele passou por um cateterismo de urgência e não foi diagnosticado nenhum entupimento grave.
Doutor Antônio está no cargo há pouco mais de um mês. Ele tomou posse em 1º de julho deste ano após uma eleição suplementar na cidade, ocorrida no mês anterior.

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