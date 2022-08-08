Após dias na UTI, prefeito de Itapemirim recebe alta médica

O prefeito de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, Doutor Antônio Rocha (PP), teve alta médica nesta segunda-feira (8). Ele estava internado no Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim desde a última quarta-feira (4), após sentir fortes dores no peito dentro de casa.
Segundo as informações divulgadas pela assessoria de imprensa do prefeito, apesar de ter recebido alta médica, o chefe do Executivo municipal segue de repouso e afastado das funções. “O prefeito teve recomendações médicas de evitar situações estressantes. O afastamento é de 15 dias”, comunicou.
Doutor Antônio Rocha foi levado ao hospital na quarta-feira (4) após sentir fortes dores no peito dentro de casa. Ele ficou internado na UTI coronariana da unidade. A assessoria não informou qual foi o diagnóstico exato.
O prefeito é médico e tem 55 anos. Após passar mal, ele recebeu os primeiros atendimentos no centro médico, em Itapemirim, onde os exames de sangue e o eletrocardiograma apresentaram alterações. No hospital de Cachoeiro, ele passou por um cateterismo de urgência e não foi diagnosticado nenhum entupimento grave.
Doutor Antônio está no cargo há pouco mais de um mês. Ele tomou posse em 1º de julho deste ano após uma eleição suplementar na cidade, ocorrida no mês anterior.