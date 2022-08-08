Após dias na UTI, prefeito de Itapemirim recebe alta médica

Antônio Da Rocha Sales é do partido Progressistas (PP) e foi internado nos últimod dias após sentir dores no peito

Segundo as informações divulgadas pela assessoria de imprensa do prefeito, apesar de ter recebido alta médica, o chefe do Executivo municipal segue de repouso e afastado das funções. “O prefeito teve recomendações médicas de evitar situações estressantes. O afastamento é de 15 dias”, comunicou.

O prefeito é médico e tem 55 anos. Após passar mal, ele recebeu os primeiros atendimentos no centro médico, em Itapemirim, onde os exames de sangue e o eletrocardiograma apresentaram alterações. No hospital de Cachoeiro, ele passou por um cateterismo de urgência e não foi diagnosticado nenhum entupimento grave.