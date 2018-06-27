Após decisão do STF, José Dirceu volta para casa

Condenado a 30 anos de prisão, ex-ministro ficou preso por um mês na Papuda Crédito: Gabriel José/Estadão COnteúdo

O ex-ministro José Dirceu, solto após decisão da Segunda Turma do Superior Tribunal Federal (STF) na última terça-feira, voltou para casa, em Brasília. Condenado a 30 anos e 9 meses de prisão pelos delitos de corrupção passiva, organização criminosa e lavagem de dinheiro, Dirceu chegou a sua residência por volta das 2h da manhã desta quarta-feira. Ele cumpria pena no Complexo Penitenciário da Papuda, onde passou um mês preso, até receber o habeas corpus.

Dirceu recebeu o benefício após os votos dos ministros Dias Toffoli, Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski e ficará em liberdade até a Corte retomar a análise do recurso apresentado pela defesa do ex-ministro da Casa Civil. A questão deverá ser apreciada no segundo semestre deste ano.

A defesa pediu efeito suspensivo da condenação determinada pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4), um julgamento que ainda não terminou. O caso de Dirceu é semelhante ao do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que terá o recurso julgado pelo plenário do STF em agosto.

O recurso de Lula chegou a ser pautado para a sessão desta terça-feira. No entanto, como na última sexta-feira o TRF-4 negou o pedido da defesa para enviar o recurso para o STF, o relator da Lava-Jato, Edson Fachin, retirou o assunto de pauta.

Dirceu foi preso em agosto de 2015 por ordem do juiz Sérgio Moro, responsável pelos processos da Lava-Jato na primeira instância. Em junho de 2016, o magistrado determinou que ele deveria ficar preso por 20 anos e dez meses pelos delitos de corrupção passiva, organização criminosa e lavagem de dinheiro no processo que envolve a empreiteira Engevix.