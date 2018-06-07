Após criticar, Bolsonaro agora defende Bolsa Família

Em mais uma tentativa de moderar o discurso de olho nas eleições, o pré-candidato do PSL à Presidência, Jair Bolsonaro, passou a defender a manutenção do Bolsa Família, já criticado por ele diversas vezes em entrevistas e discursos na Câmara dos Deputados nos últimos anos. O parlamentar agora se diz favorável ao programa, que atende 13,9 milhões de pessoas, segundo o Ministério de Desenvolvimento Social, desde que haja uma porta de saída para quem o recebe.
Comigo, o programa será mantido. Vou deixar isso claro em um programa de governo. Quero combater essa fake news de que vou acabar com o programa. Vamos bater na questão das fraudes. Há cidades em que o benefício é dado irregularmente para cerca de um terço dos participantes disse Bolsonaro ao GLOBO.
Em outras ocasiões, antes de almejar a Presidência, o deputado chegou a afirmar que o programa servia para destinar dinheiro a quem se acomoda.
O Bolsa Família nada mais é do que um projeto para tirar dinheiro de quem produz e dá-lo a quem se acomoda, para que use seu título de eleitor e mantenha quem está no poder. Ou seja, quem está no poder, ao brigar por educação e pelo fim da miséria, deixará de ter votos de miseráveis. E nós devemos colocar, se não um ponto final, uma transição a projetos como o Bolsa Família, disse Bolsonaro em um discurso na Câmara em fevereiro de 2011.
Outra crítica frequente do parlamentar era direcionada ao que considerava um caráter eleitoreiro do programa, que estimularia, segundo ele, o voto de cabresto.
Se hoje em dia eu der R$ 10 para alguém e for acusado de que esses R$ 10 serviram para compra de voto, eu serei cassado. Agora, o governo federal (então comandado por Luiz Inácio Lula da Silva) dá para 12 milhões de famílias em torno de R$ 500 por mês, a título de Bolsa Família definitivo, e sai na frente com 30 milhões de votos. Realmente, disputar eleições num cenário desses é desanimador. É compra de votos mesmo. Que bom se o eleitor tivesse o mínimo de discernimento, afirmou, também na tribuna da Câmara, em agosto de 2010.
Bolsonaro costumava criticar o caráter permanente do programa e, em uma entrevista, citou o caso de uma pessoa que estava há nove anos recebendo o benefício. Ao ser perguntado sobre o assunto esta semana, ele suavizou o tom:
Hoje sei que há pessoas que não podem viver sem o Bolsa Família. Tem pessoas de mais de 60 anos que não posso tirar do programa mais, senão morrem de fome. O próprio Lula criticava quando o programa se chamava Bolsa Escola (no governo de Fernando Henrique Cardoso). Temos que trabalhar para que mais pessoas possam sair do programa disse o parlamentar.
Recentemente, Bolsonaro também mudou de opinião sobre a greve de caminhoneiros. Em um primeiro momento, criticou o bloqueio de estradas, tática usada pelos grevistas. Dias depois, disse que um futuro presidente patriota deveria cancelar multas e punições impostas aos caminhoneiros. Por fim, quando o movimento já estava desgastado, pediu que a greve fosse interrompida.