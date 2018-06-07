Após criticar, Bolsonaro agora defende Bolsa Família

Jair Bolsonaro Crédito: Renato Araújo | Agência Brasil

Em mais uma tentativa de moderar o discurso de olho nas eleições, o pré-candidato do PSL à Presidência, Jair Bolsonaro, passou a defender a manutenção do Bolsa Família, já criticado por ele diversas vezes em entrevistas e discursos na Câmara dos Deputados nos últimos anos. O parlamentar agora se diz favorável ao programa, que atende 13,9 milhões de pessoas, segundo o Ministério de Desenvolvimento Social, desde que haja uma porta de saída para quem o recebe.

 Comigo, o programa será mantido. Vou deixar isso claro em um programa de governo. Quero combater essa fake news de que vou acabar com o programa. Vamos bater na questão das fraudes. Há cidades em que o benefício é dado irregularmente para cerca de um terço dos participantes  disse Bolsonaro ao GLOBO.

Em outras ocasiões, antes de almejar a Presidência, o deputado chegou a afirmar que o programa servia para destinar dinheiro a quem se acomoda.

O Bolsa Família nada mais é do que um projeto para tirar dinheiro de quem produz e dá-lo a quem se acomoda, para que use seu título de eleitor e mantenha quem está no poder. Ou seja, quem está no poder, ao brigar por educação e pelo fim da miséria, deixará de ter votos de miseráveis. E nós devemos colocar, se não um ponto final, uma transição a projetos como o Bolsa Família, disse Bolsonaro em um discurso na Câmara em fevereiro de 2011.

Outra crítica frequente do parlamentar era direcionada ao que considerava um caráter eleitoreiro do programa, que estimularia, segundo ele, o voto de cabresto.

Se hoje em dia eu der R$ 10 para alguém e for acusado de que esses R$ 10 serviram para compra de voto, eu serei cassado. Agora, o governo federal (então comandado por Luiz Inácio Lula da Silva) dá para 12 milhões de famílias em torno de R$ 500 por mês, a título de Bolsa Família definitivo, e sai na frente com 30 milhões de votos. Realmente, disputar eleições num cenário desses é desanimador. É compra de votos mesmo. Que bom se o eleitor tivesse o mínimo de discernimento, afirmou, também na tribuna da Câmara, em agosto de 2010.

Bolsonaro costumava criticar o caráter permanente do programa e, em uma entrevista, citou o caso de uma pessoa que estava há nove anos recebendo o benefício. Ao ser perguntado sobre o assunto esta semana, ele suavizou o tom:

 Hoje sei que há pessoas que não podem viver sem o Bolsa Família. Tem pessoas de mais de 60 anos que não posso tirar do programa mais, senão morrem de fome. O próprio Lula criticava quando o programa se chamava Bolsa Escola (no governo de Fernando Henrique Cardoso). Temos que trabalhar para que mais pessoas possam sair do programa  disse o parlamentar.

Recentemente, Bolsonaro também mudou de opinião sobre a greve de caminhoneiros. Em um primeiro momento, criticou o bloqueio de estradas, tática usada pelos grevistas. Dias depois, disse que um futuro presidente patriota deveria cancelar multas e punições impostas aos caminhoneiros. Por fim, quando o movimento já estava desgastado, pediu que a greve fosse interrompida.