Após crise, Vila Velha e Serra têm atendimento em horário integral

Depois de redução de tempo de funcionamento em função da recessão, municípios voltaram a ampliar o expediente

Publicado em 9 de agosto de 2019 às 19:02 - Atualizado há 6 anos

Prefeitura de Vila Velha Crédito: Divulgação Prefeitura de Vila Velha/Walter Closs

Para enfrentar as dificuldades impostas pela recessão econômica, prefeituras do Estado optaram por cortar seu expediente. No entanto, ao contrário de Vitória, que decidiu instituir permanentemente o meio expediente, o funcionamento em outras administrações municipais o serviço voltou ao normal ao fim do período de maior arrocho.

Na Grande Vitória, este é o caso de Vila Velha, que, de outubro de 2015 ao final de 2016 funcionou das 12h às 19h. No entanto, desde janeiro de 2017, o horário voltou a ser de 8h às 18h.

Já na Serra, a prefeitura adotou o horário das 12h às 18h por dois períodos: entre janeiro e fevereiro de 2016 e entre novembro de 2016 e julho de 2017. No entanto, a administração ressalta que “não houve prejuízos à população, pois a mudança de horário não incluiu as atividades de atendimento diretamente à população, como saúde, assistência social, serviços e limpeza urbana. Desde então, o funcionamento normal foi restabelecido.

RECLAMAÇÕES NO INTERIOR

Em prefeituras do interior a redução também não vingou, inclusive, por causa de reclamações da própria população. Foi o que aconteceu em João Neiva, onde o expediente integral voltou em 2017. Neste mesmo ano, uma nova tentativa de reduzir o horário foi feita, mas sem sucesso.

"Entre dezembro de 2017 a fevereiro de 2018, a prefeitura adotou um horário diferenciado para o verão, de 7h às 13h, alcançando uma economia média em torno de 27% nos custos de funcionamento. Porém, percebemos insatisfação no atendimento à população e o acúmulo nas demandas da prefeitura. Desde então, a Prefeitura de João Neiva funciona no horário de 7h às 16h30, sem praticar horários alternativos no período de verão, priorizando assim a prestação de serviços à população”, informou o Executivo.

Em Ibatiba, onde a redução acabou desde 2017, a administração pontua: "Diante da grande crise que assola o país e consequentemente os municípios, a redução do expediente é uma medida que não pode ser descartada, mas, em Ibatiba, só será estabelecida se os benefícios forem maiores que os transtornos que causam a população, por isso a Administração segue firme no modelo de austeridade fiscal que permite a prestação dos serviços com qualidade e sem desperdício".

Outras prefeituras, como a de Castelo e de Irupi, também voltaram a atender normalmente.

VEJA O FUNCIONAMENTO DAS PREFEITURAS

Pretendem manter a redução

Vitória

Até o final de 2015, o funcionamento administrativo era das 8h às 18h. Agora, é de 12h às 19h.

Cariacica

As mudanças foram implantadas desde novembro de 2018, com redução de uma hora do horário administrativo. No Palácio Municipal o atendimento passou a ser das 12h às 19h e no Centro Administrativo das 8h às 16h.

Colatina

Desde setembro de 2015, o atendimento ao público acontece a partir do meio-dia. Os funcionários, no entanto, trabalham em tempo integral.

Afonso Cláudio

A mudança foi implantada em junho deste ano. O prédio central da prefeitura e a Casa do Cidadão funcionam das 7h às 13h.

Já retornaram ao horário normal

Vila Velha

Desde janeiro de 2017, o funcionamento passou a ser de 8h às 18h. Antes, vinha sendo das 12h às 19h.

Serra

O setor administrativo da prefeitura da Serra funcionou em meio expediente em dois períodos, sendo o último deles de novembro de 2016 a julho de 2017. Desde então, o horário voltou a ser de 8h às 18h.

Ibatiba

Desde 2017, o atendimento voltou a ser das 8h às 17 horas. Antes, o atendimento ocorria das 12h às 18h.

Irupi

Um decreto de 2014 determinava o funcionamento da prefeitura das 12h às 18h. No entanto, após o prefeito Edmilson Meireles assumir a gestão este ano, alguns setores já voltaram a funcionar em tempo integral, como Administração e Planejamento, Finanças, Agricultura, Gabinete do Prefeito e Comunicação, que com a entrada da nova gestão já funcionam de segunda a sexta-feira de 09h às 18h. O atendimento ao público, porém, é de 12h às 18h.

João Neiva

Desde março de 2018, a prefeitura funciona de 7h às 16h30. A redução do horário foi implantada por duas vezes, mas houve reclamações da população.

Castelo

Em 2017, a prefeitura alterou o horário de funcionamento, que antes era de 7h às 13h, passando a atender em todos os setores no horário das 07h às 16h.

Fundão

Entre 2015 e 2016 funcionou das 7h às 13h. Desde então, voltou a funcionar integralmente. A prefeitura diz que o valor poupado durante a redução foi "irrisório".

Iconha

Funcionou de 7h às 13h de 7 de janeiro a 18 de fevereiro deste ano. Mas, agora, o horário vai das 7h às 16h30.

Sooretama

Em 2015, o expediente passou a ser das 12h às 18h. No entanto, desde 2017 voltou a ser de 7h30 às 17h.

Onde não houve redução

- Água Doce do Norte

- Aracruz

- Domingos Martins

- Jerônimo Monteiro

- Muniz Freire

- Nova Venécia

- Rio Novo do Sul

- Santa Maria

- Santa Teresa

- Sooretama

- Venda Nova - Não houve redução de horário em função da crise, mas os serviços à população funcionam das 12h às 18h.

- Santa Maria

- Itarana

- São Roque do Cannã

- Rio Bananal - Não houve alteração no horário de funcionamento da Prefeitura, mas o horário de atendimento ao público continua de 11h30 às 17h30.

- Vila Pavão

- Barra de São Francisco

- Itaguaçu

- Pinheiros

- Vila Pavão

- Marataízes

