Após crise, Vila Velha e Serra têm atendimento em horário integral

Prefeitura de Vila Velha Crédito: Divulgação Prefeitura de Vila Velha/Walter Closs

Vitória, que decidiu instituir permanentemente o meio expediente, o funcionamento em outras administrações municipais o serviço voltou ao normal ao fim do período de maior arrocho. Para enfrentar as dificuldades impostas pela recessão econômica, prefeituras do Estado optaram por cortar seu expediente. No entanto, ao contrário de, o funcionamento em outras administrações municipais o serviço voltou ao normal ao fim do período de maior arrocho.

Na Grande Vitória , este é o caso de Vila Velha , que, de outubro de 2015 ao final de 2016 funcionou das 12h às 19h. No entanto, desde janeiro de 2017, o horário voltou a ser de 8h às 18h.

Já na Serra , a prefeitura adotou o horário das 12h às 18h por dois períodos: entre janeiro e fevereiro de 2016 e entre novembro de 2016 e julho de 2017. No entanto, a administração ressalta que “não houve prejuízos à população, pois a mudança de horário não incluiu as atividades de atendimento diretamente à população, como saúde, assistência social, serviços e limpeza urbana. Desde então, o funcionamento normal foi restabelecido.

RECLAMAÇÕES NO INTERIOR

Em prefeituras do interior a redução também não vingou, inclusive, por causa de reclamações da própria população. Foi o que aconteceu em João Neiva , onde o expediente integral voltou em 2017. Neste mesmo ano, uma nova tentativa de reduzir o horário foi feita, mas sem sucesso.

"Entre dezembro de 2017 a fevereiro de 2018, a prefeitura adotou um horário diferenciado para o verão, de 7h às 13h, alcançando uma economia média em torno de 27% nos custos de funcionamento. Porém, percebemos insatisfação no atendimento à população e o acúmulo nas demandas da prefeitura. Desde então, a Prefeitura de João Neiva funciona no horário de 7h às 16h30, sem praticar horários alternativos no período de verão, priorizando assim a prestação de serviços à população”, informou o Executivo.

Em Ibatiba , onde a redução acabou desde 2017, a administração pontua: "Diante da grande crise que assola o país e consequentemente os municípios, a redução do expediente é uma medida que não pode ser descartada, mas, em Ibatiba, só será estabelecida se os benefícios forem maiores que os transtornos que causam a população, por isso a Administração segue firme no modelo de austeridade fiscal que permite a prestação dos serviços com qualidade e sem desperdício".

Outras prefeituras, como a de Castelo e de Irupi, também voltaram a atender normalmente.

VEJA O FUNCIONAMENTO DAS PREFEITURAS

Pretendem manter a redução

Vitória

Até o final de 2015, o funcionamento administrativo era das 8h às 18h. Agora, é de 12h às 19h.

Cariacica

As mudanças foram implantadas desde novembro de 2018, com redução de uma hora do horário administrativo. No Palácio Municipal o atendimento passou a ser das 12h às 19h e no Centro Administrativo das 8h às 16h.

Colatina

Desde setembro de 2015, o atendimento ao público acontece a partir do meio-dia. Os funcionários, no entanto, trabalham em tempo integral.

Afonso Cláudio

A mudança foi implantada em junho deste ano. O prédio central da prefeitura e a Casa do Cidadão funcionam das 7h às 13h.

Já retornaram ao horário normal

Vila Velha

Desde janeiro de 2017, o funcionamento passou a ser de 8h às 18h. Antes, vinha sendo das 12h às 19h.

Serra

O setor administrativo da prefeitura da Serra funcionou em meio expediente em dois períodos, sendo o último deles de novembro de 2016 a julho de 2017. Desde então, o horário voltou a ser de 8h às 18h.

Ibatiba

Desde 2017, o atendimento voltou a ser das 8h às 17 horas. Antes, o atendimento ocorria das 12h às 18h.

Irupi

Um decreto de 2014 determinava o funcionamento da prefeitura das 12h às 18h. No entanto, após o prefeito Edmilson Meireles assumir a gestão este ano, alguns setores já voltaram a funcionar em tempo integral, como Administração e Planejamento, Finanças, Agricultura, Gabinete do Prefeito e Comunicação, que com a entrada da nova gestão já funcionam de segunda a sexta-feira de 09h às 18h. O atendimento ao público, porém, é de 12h às 18h.

João Neiva

Desde março de 2018, a prefeitura funciona de 7h às 16h30. A redução do horário foi implantada por duas vezes, mas houve reclamações da população.

Castelo

Em 2017, a prefeitura alterou o horário de funcionamento, que antes era de 7h às 13h, passando a atender em todos os setores no horário das 07h às 16h.

Fundão

Entre 2015 e 2016 funcionou das 7h às 13h. Desde então, voltou a funcionar integralmente. A prefeitura diz que o valor poupado durante a redução foi "irrisório".

Iconha

Funcionou de 7h às 13h de 7 de janeiro a 18 de fevereiro deste ano. Mas, agora, o horário vai das 7h às 16h30.

Sooretama

Em 2015, o expediente passou a ser das 12h às 18h. No entanto, desde 2017 voltou a ser de 7h30 às 17h.

Onde não houve redução

- Água Doce do Norte

- Aracruz

- Domingos Martins

- Jerônimo Monteiro

- Muniz Freire

- Nova Venécia

- Rio Novo do Sul

- Santa Maria

- Santa Teresa

- Sooretama

- Venda Nova - Não houve redução de horário em função da crise, mas os serviços à população funcionam das 12h às 18h.

- Santa Maria

- Itarana

- São Roque do Cannã

- Rio Bananal - Não houve alteração no horário de funcionamento da Prefeitura, mas o horário de atendimento ao público continua de 11h30 às 17h30.

- Vila Pavão

- Barra de São Francisco

- Itaguaçu

- Pinheiros

- Vila Pavão