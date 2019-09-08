4º procedimento

Após cirurgia, Bolsonaro diz que passa bem e estará de volta "logo"

A equipe médica do hospital já havia informado que a cirurgia foi bem-sucedida. É o quarto procedimento após a facada que o presidente sofreu durante um ato de sua campanha

Publicado em 8 de setembro de 2019 às 21:44 - Atualizado há 6 anos

Jair Bolsonaro sofreu um atentado durante ato de campanha em Minas Gerais em 2018 Crédito: Fábio Motta/Agência Estado

Quase cinco horas após o fim da sua cirurgia, o presidente Jair Bolsonaro (PSL), ainda internado, usou as redes sociais para afirmar que passa bem. "Mais uma cirurgia. Desta vez foram 5 horas, mas estamos bem. Obrigado a todos pelo apoio e orações! Obrigado Deus pela minha vida! Logo estarei de volta ao campo. Irruuu!", escreveu no Twitter por volta das 17h25.

Mais cedo, a equipe médica do Hospital Vila Nova Star, localizado na capital paulista, já havia informado que a cirurgia foi bem-sucedida. O presidente realizou na manhã deste domingo (8) um procedimento que teve duração de cinco horas, acabando às 12h40, enquanto a estimativa inicial era de duas a três horas. Bolsonaro passou pela quarta intervenção cirúrgica após a facada que sofreu há um ano, em Juiz de Fora (MG), durante um ato da sua campanha presidencial. A nova cirurgia foi para corrigir uma hérnia que apareceu no local das intervenções anteriores.





Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta