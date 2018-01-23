Após abono e queda de receita, gasto do governo entra no limite de alerta

Tribunal de Contas divulgou o resultado no relatório Painel de Controle Crédito: Vitor Jubini - GZ

O gasto do Poder Executivo com a folha de pagamento entrou no chamado limite de alerta, segundo o relatório Painel de Controle, do Tribunal de Contas do Estado (TCES).

A despesa com pessoal referente ao acumulado entre dezembro e os 11 meses anteriores chegou a 45,1% de toda a Receita Corrente Líquida (RCL). O limite de alerta é 44,1%.

Nos 12 meses considerados, a despesa total com pessoal foi R$ 5,5 bilhões. A RCL, R$ 12,2 bilhões. O Executivo voltou ao limite de alerta após sete meses abaixo do percentual. A folha também havia ficado acima dos 44,1% nos acumulados de janeiro, de fevereiro, de março e de abril de 2017.

Em dezembro, o governo do Estado concedeu um abono a todos os servidores, ativos e inativos, no valor de R$ 1 mil. O extra gerou um impacto de R$ 91,8 milhões na folha de pessoal do Executivo.

Por meio de nota, a Secretaria estadual da Fazenda (Sefaz) admitiu que uma das razões para o limite de alerta foi a concessão do abono. Mas não a única. Alegou também que o não recebimento de recursos extraordinários da repatriação, como ocorreu em 2016 (R$ 200 milhões) também contribuiu para a elevação do índice.

Vale destacar que ambos são fatos não recorrentes e tendem a ser eliminados ao longo do exercício de 2018, frisou a nota.

A simples ultrapassagem do limite de alerta não implica em punições. Trata-se, como o nome diz, de um alerta emitido pelo ao Poder quando o gasto alcança 90% do limite máximo permitido pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

Mesmo dentro ou perto do limite de alerta ao longo 2017, o governo prometeu para março deste ano reajustar o salário do funcionalismo. A depender do tamanho do aumento e do comportamento da receita, o índice poderá ser impactado.

A Sefaz informou que o reajuste levará em conta os limites da LRF. Disse também que o indicador está controlado, tanto pelo fato do aumento do gasto com pessoal não ser permanente, quanto pelo aumento contínuo das receitas tributárias do Estado.

JUÍZES

Apesar de sucessivos cortes de gastos, o relatório do TCES mostrou que o Poder Judiciário está na marca do chamado limite prudencial da LRF, que, nesse caso, corresponde a 5,7% da RCL. O Tribunal de Justiça do Estado (TJES) destacou, por nota, que, em janeiro, a despesa com pessoal foi R$ 721,7 milhões. Em dezembro, era R$ 696 milhões.

O que aconteceu em dezembro de 2017 é que a arrecadação do Estado caiu de forma surpreendente. Não houve aumento de gasto com pessoal no Judiciário do Estado, mas queda na arrecadação, frisou.

Dentro do limite prudencial, e a apenas 0,3 pontos percentuais do limite máximo de gastos com pessoal, o TJES concederá reajuste de 5% aos servidores no final deste mês. Questionado sobre o impacto desse aumento na apuração dos limites da LRF, o TJES ressaltou que já havia previsão legal e que postergou por dois anos esse reajuste, previsto em lei.

Embora às vésperas de o TJES aderir ao efeito cascata do pagamento de abonos pelos órgãos públicos no Estado, em dezembro, o TCES tenha dito que cautela e canja de galinha não fazem mal a ninguém, a Corte de Contas não foi incisiva, ontem, sobre os gastos que o Executivo terá com os reajustes de março. Disse apenas que o relatório fornece uma macrovisão das finanças do Estado, não sendo possível uma análise pormenorizada dos dados. O cálculo para o impacto de reajuste do funcionalismo inclui diversas variáveis tornando o momento prematuro para qualquer posicionamento.

OS NÚMEROS

O relatório Painel de Controle, do Tribunal de Contas, mostrou que, no período de 12 meses, considerados a partir do último dezembro, o Executivo voltou para o limite de alerta. O limite prudencial é 46,35%. Quando o Executivo ultrapassa o prudencial nos períodos oficiais de verificação há vedações como na concessão de reajustes, admissão de pessoal e criação de cargos.

Executivo : 45,1%

O limite de alerta é ultrapassado quando as despesas com pessoal do Executivo ultrapassam 44,1% da Receita Corrente Líquida.

Judiciário : 5,7%

No acumulado até novembro de 2017, o índice estava em 5,67%. Ele aumentou em dezembro, embora as despesas tenham caído de R$ 699,9 milhões para R$ 696 milhões de um mês a outro. Além da receita menor no período, o TJES também concedeu abono de R$ 1 mil a todos os servidores.

Demais poderes : No verde