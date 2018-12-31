Anote para cobrar: os compromissos de Casagrande no governo do ES

O governador eleito Renato Casagrande (PSB) Crédito: Carlos Alberto Silva

O governador eleito Renato Casagrande (PSB) toma posse hoje para quatro anos à frente do governo estadual. Desafios não faltam. Para que ele fosse o escolhido dos capixabas para a função, precisou apresentar suas propostas para melhorar a vida da população do Espírito Santo. A partir do primeiro dia de 2019, as promessas se transformam em dívidas, e serão iniciadas as cobranças.

Para ajudar os eleitores na fiscalização, a reportagem selecionou alguns dos principais compromissos firmados por Casagrande antes e depois da campanha. Foram pinçados tanto os itens incluídos no plano de governo enviado por ele à Justiça Eleitoral na campanha quanto as promessas feitas em entrevistas aos veículos da Rede Gazeta.

Também foram consideradas algumas promessas feitas pelos secretários escolhidos por Renato Casagrande para compor o governo. Embora eles ainda não tivessem sido apontados durante a campanha eleitoral, Casagrande já declarou que ele e a equipe compartilham os mesmos pensamentos.

As propostas relacionadas ao lado são aquelas que mais possibilitam um monitoramento objetivo. Portanto, algumas promessas presentes no plano de governo, como incentivar a adoção de hábitos saudáveis e apoiar a arborização nos centros urbanos, foram desconsideradas por não serem claras sobre o nível de envolvimento ou investimento pretendido pelo futuro governo.

Entre as promessas, a de estabelecer um serviço de atendimento de pacientes da rede pública de saúde em casa. Mesclar a Educação para Jovens e Adultos com ensino técnico também está nos planos.

EDUCAÇÃO

Concursos

Promover concurso público, a fim de aumentar o engajamento do docente para a melhoria da qualidade do ensino.

Inclusão regionalizada

Implementar uma educação inovadora, com foco na inclusão e no empreendedorismo, preconizando: inclusão digital em todas as escolas estaduais, por meio de programas para diferentes realidades do Estado.

Tecnologias

Tornar a educação do Espírito Santo em referência nacional e internacional, com uso das novas tecnologias.

Sala de aula: o novo governo quer tornar a educação estadual uma referência Crédito: Fred Loureiro/Secom-ES

Família e escola

Retomar o projeto Coordenadores de Pais, para o acompanhamento dos pais nas atividades escolares, garantindo o elo entre a escola, a família e a comunidade.

Idiomas

Ampliar a oferta de ensino de línguas e de oportunidades de intercâmbio profissional para estudantes e profissionais da educação.

Enfrentar Homofobia

Criar políticas educacionais que garantam o enfrentamento de homofobia, machismo e racismo e todos os tipos de preconceitos dentro das escolas.

Escola Viva

Manter o nome Escola Viva, projeto do governo Hartung para as escolas em tempo integral.

Manter programa

Implantar as quatro Escolas Vivas projetadas pelo governo Hartung para 2019 em Conceição do Castelo, Fundão, Muqui e Viana.

Curso técnico

Unir a Educação de Jovens e Adultos ao ensino técnico, em pelo menos algumas das vagas ofertadas.

Locais vulneráveis

Instalar as futuras escolas de tempo integral da rede em locais com maior vulnerabilidade social.

SAÚDE

Terceira idade

Implantar o programa Saúde da Pessoa Idosa.

Atendimento em casa

Criar o serviço estadual de home care de alta e média complexidade.

Especialidades

O home care vai começar a partir de 2019, com médicos, fisioterapeutas, psicólogos, enfermeiros e assistentes sociais indo à casa de pacientes.

Leitos hospitalares

Ampliar a oferta de leitos hospitalares e qualificação do cuidado assistencial em toda a rede de saúde própria, contratada pelo SUS e por entidades filantrópicas, incluindo construção, reforma e ampliação de unidades.

Ampliar a oferta de leitos hospitalares é prioridade Crédito: Fred Loureiro/ Secom-ES

Serviço móvel

Implantar o Serviço Móvel de Apoio Diagnóstico Especializado.

Telemedicina

Estruturar o Serviço de Telemedicina no âmbito da rede estadual e apoiar o uso desta tecnologia na rede básica dos municípios.

Agendamento on-line

Promover o uso de tecnologias para facilitar o acesso aos serviços de saúde: agendamentos on-line (consulta, vacinas, prontuário eletrônico).

Ajudar municípios

Apoiar municípios no trabalho de atenção primária à saúde.

Reforço nas equipes

Criar 300 novas equipes de saúde da família no Estado, em aproximadamente dois anos.

Autonomias

Transformar as superintendências regionais de saúde em subsecretarias regionais, com mais autonomia.

SEGURANÇA

Unidades especiais

Recriar as unidades especializadas do BME e da Rotam.

Greve

Reavaliar processos administrativos abertos contra PMs por causa da greve. Serão revistos aqueles em que ficar comprovada alguma perseguição política.

Programa

Reimplantar o programa Estado Presente.

Patrulha

Reimplantar o programa Patrulha da Comunidade com base na ampliação do reforço da presença ostensiva da Polícia Militar em áreas de grande circulação de pessoas.

Novo governo Casagrande pretende reimplantar o programa Estado Presente Crédito: Divulgação/PM

Integração

Implantar o Sistema Integrado de Informações e Análise Criminal para apoiar a gestão operacional e a estratégica da Segurança Pública.

Videomonitoramento

Levar o programa Olho Digital e o Cerco Inteligente de Segurança para outros municípios do Estado.

Ciência e crime

Implantar o Centro Integrado de Polícia Técnico-Científica na Região Metropolitana da Grande Vitória, com ênfase no aumento da qualidade da prova material, através de equipamentos avançados e processos bem definidos, com isso dando maior efetividade e celeridade aos processos investigativos.

Mulheres

Ampliar o atendimento especializado à mulher vítima de violência, com delegacias especializadas e plantões 24h em outras regiões.

Zona rural

Implantar o projeto Patrulha Rural, com equipamentos específicos para atender as áreas de zona rural, com maior ocorrência de incidentes criminais.

Troca de informações

Inserir briefings nas rotinas diárias dos PMs que patrulham bairros, inspirados em exemplo de Los Angeles.

Chegada de armas

Criar núcleo específico para investigar a chegada de armas ao Espírito Santo.

PROTEÇÃO SOCIAL, EMPREGO E RENDA

Pobreza

Retomar o programa Incluir para a redução da extrema pobreza.

Música

Criar o programa Orquestra Jovem.

Dependência química

Reativar o programa Rede Abraço para acolhimento digno às famílias e pessoas em situação de rua em razão de dependência química.

Agronegócio

Executar os programas de apoio ao desenvolvimento do agronegócio capixaba: café, fruticultura, pecuária leiteira, avicultura, olericultura e silvicultura.

Micro e pequenos

Estruturar programas de assistência técnica e financiamento à expansão dos micros, pequenos e médios negócios: móveis, vestuário, avicultura, pecuária leiteira e laticínios, cafeiculturas, fruticultura, suinocultura, rochas ornamentais e turismo e economia verde, entre outros.

Economia solidária

Criar uma política de comercialização e centrais de distribuição de produtos da economia solidária e agricultura familiar.

Linha de crédito

Desenvolver linhas de crédito, investimento e políticas de financiamento dos empreendimentos relacionados à economia solidária.

Tecnologia I

Criar o programa Parceria pelo Emprego, ampliando recursos disponíveis nos fundos existentes, priorizando a aplicação dos recursos em projetos intensivos em mão de obra.

Tecnologia II

Criar o programa ES 4.0, com o objetivo de incentivar projetos e atrair empresas de setores ligados à nova economia.

Desenvolvimento

Criar linhas de financiamento a custos diferenciados para regiões de menor desenvolvimento.

Qualificação

Criar o programa QualificarES, destinado para jovens e adultos, que já concluíram o ensino médio e querem aprender uma profissão.

Emprego: governo quer capacitar jovens e adultos Crédito: FRED LOUREIRO/SECOM-ES

Fundo para o futuro

Criar o Fundo para as futuras gerações, com recursos provenientes de parcela de royalties e participações especiais.





TRANSPORTES E OBRAS

Avenida

Finalizar a obra da Avenida Leitão da Silva.

Avenida Leitão da Silva, em Vitória: finalizar a obra é um dos objetivos do novo governo de Casagrande Crédito: Fernando Madeira

Corredores exclusivos

Dar início às obras do BRT.

Aquaviário

Integrar o Transcol ao sistema aquaviário, que será implantado.

Vitória-Vila Velha

Integrar os sistemas de Vitória e Vila Velha ao Transcol.

Integração

Promover a integração física e tarifária entre todos os modais de transporte (ônibus municipais e metropolitano, BRT, aquaviário, novas tecnologias de transporte, bicicletas compartilhadas).

Última milha

Introduzir à integração modal o conceito Last Mile (última milha), criando uma infraestrutura de transporte secundária (para distâncias curtas) de acesso ao sistema de transporte principal.

Bilhete único

Promover o acesso pleno ao sistema (novas formas de pagamento, facilidades na aquisição de créditos e no deslocamento  Bilhete Único Metropolitano).

Habitação

Implantar programa, em parceria com os governos municipais e federal, para construção e melhorias de unidades habitacionais para a população de baixa renda.





FINANÇAS

Transparência

Voltar a obrigar a divulgação transparente dos incentivos fiscais concedidos por Estado e prefeituras. A obrigação foi revogada em 2015.

Avaliação

Manter a nota A, máxima, em gestão fiscal.

CULTURA E ESPORTE

Folclore

Garantir programas e investimentos destinados à proteção e à valorização do folclore como patrimônio cultural.

Alto desempenho

Apoiar atletas com potencial para atividades esportivas de alto desempenho e seus técnicos em Centros de Treinamento.

Jogos escolares

Ampliar os jogos escolares, inclusive na modalidades paralímpicas.

Rigor na bolsa

Criar comissão para avaliar e adequar o processo de concessão do Bolsa Atleta, corrigindo possíveis distorções.

Estádio

Concluir as obras do estádio Kleber Andrade, inaugurado em 2014.

Inaugurado em 2014, estádio Kleber Andrade ainda não está concluído Crédito: Fernando Madeira

Negócios e Rotas locais

Incrementar a articulação entre a cadeia do turismo e outras cadeias produtivas, visando gerar novos negócios e rotas turísticas locais.

MEIO AMBIENTE

Lixo

Implantar programas de reciclagem de resíduos.

Programas para reciclar resíduos e despoluir praias são promessas do governo Crédito: Marcelo Prest

Despoluição

Investir na despoluição de praias, rios e ecossistemas litorâneos.

Manejo do solo

Desenvolver programas com orientação para o manejo adequado do solo e fomento à implantação de arranjos produtivos, a exemplo de sistemas agroflorestais e agroecológicos, que melhorem a renda, a função ambiental e a produção de água.

Emissão de gases