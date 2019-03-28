Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Jornalismo

ANJ repudia ataque de Bolsonaro contra a Folha

Associação Nacional de Jornais lamentou declaração do presidente da República, que afirmou que o jornal é "toda fonte do mal"

Publicado em 28 de Março de 2019 às 16:39

Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

28 mar 2019 às 16:39
Jair Bolsonaro deu a declaração durante entrevista Crédito: Isac Nóbrega/PR
A Associação Nacional de Jornais (ANJ) divulgou nesta quinta-feira (28) nota em que lamenta a declaração do presidente Jair Bolsonaro (PSL), que afirmou que a Folha de S. Paulo é “fonte de todo o mal”.
Bolsonaro fez críticas à Folha em entrevista ao telejornal Brasil Urgente, da TV Bandeirantes, nesta quarta-feira (27). O presidente se referiu ao jornal como uma "fonte de todo o mal", quando questionado pelo apresentador José Luiz Datena sobre elogios feitos por ele ao ditador chileno Augusto Pinochet durante recente visita ao Chile.
"Não foi falado em Pinochet, ditadura em nada no Chile. Me aponte um áudio, um vídeo nesse sentido, não teve nada disso. A imprensa, maldosamente, um jornal bota, escreve... Geralmente a Folha de S.Paulo começa com tudo. Toda a fonte do mal é a Folha de S.Paulo", disse Bolsonaro.
Na nota, a ANJ destacou que é "missão da imprensa acompanhar e fiscalizar os atos dos Poderes e das autoridades públicas".
A ÍNTEGRA DA NOTA DA ANJ:
"A Associação Nacional de Jornais lamenta a declaração do presidente Jair Bolsonaro de que 'toda fonte do mal é a Folha de S.Paulo'. Na entrevista em que atacou o jornal, o presidente também fez críticas genéricas ao jornalismo, mais uma vez demonstrando falta de compreensão em relação ao papel da imprensa. Além de apresentar o relato de fatos e a multiplicidade de visões, é missão da imprensa acompanhar e fiscalizar os atos dos poderes e das autoridades públicas. Essencial para a democracia, jornalismo é fonte de informação para os cidadãos, e não um inimigo a ser combatido.
Brasília, 28 de março de 2019.
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE JORNAIS - ANJ"

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Jair Bolsonaro jornalismo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Corporativismo distorcido não apenas na Polícia Militar do ES
Exposição com fotos de Sebastião Salgado foi a escolhida para a abertura do Cais das Artes
Cais das Artes e a arquitetura de Paulo Mendes da Rocha: um legado para o ES
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 19/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados