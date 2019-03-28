ANJ repudia ataque de Bolsonaro contra a Folha

Jair Bolsonaro deu a declaração durante entrevista Crédito: Isac Nóbrega/PR

A Associação Nacional de Jornais (ANJ) divulgou nesta quinta-feira (28) nota em que lamenta a declaração do presidente Jair Bolsonaro (PSL), que afirmou que a Folha de S. Paulo é “fonte de todo o mal”.

Bolsonaro fez críticas à Folha em entrevista ao telejornal Brasil Urgente, da TV Bandeirantes, nesta quarta-feira (27). O presidente se referiu ao jornal como uma "fonte de todo o mal", quando questionado pelo apresentador José Luiz Datena sobre elogios feitos por ele ao ditador chileno Augusto Pinochet durante recente visita ao Chile.

"Não foi falado em Pinochet, ditadura em nada no Chile. Me aponte um áudio, um vídeo nesse sentido, não teve nada disso. A imprensa, maldosamente, um jornal bota, escreve... Geralmente a Folha de S.Paulo começa com tudo. Toda a fonte do mal é a Folha de S.Paulo", disse Bolsonaro.

Na nota, a ANJ destacou que é "missão da imprensa acompanhar e fiscalizar os atos dos Poderes e das autoridades públicas".

A ÍNTEGRA DA NOTA DA ANJ:

"A Associação Nacional de Jornais lamenta a declaração do presidente Jair Bolsonaro de que 'toda fonte do mal é a Folha de S.Paulo'. Na entrevista em que atacou o jornal, o presidente também fez críticas genéricas ao jornalismo, mais uma vez demonstrando falta de compreensão em relação ao papel da imprensa. Além de apresentar o relato de fatos e a multiplicidade de visões, é missão da imprensa acompanhar e fiscalizar os atos dos poderes e das autoridades públicas. Essencial para a democracia, jornalismo é fonte de informação para os cidadãos, e não um inimigo a ser combatido.

Brasília, 28 de março de 2019.