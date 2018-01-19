Andréia Carvalho não é mais diretora do Iema

Andréia Carvalho foi demitida pelo secretário estadual do Meio Ambiente, Aladim Cerqueira. Crédito: Seama/Divulgação

A partir da próxima segunda-feira (22), a advogada Andréia Carvalho não será mais a diretora-presidente do Instituto Estadual do Meio Ambiente (Iema), quando terá sua exoneração publicada no Diário Oficial do Estado.

A gestora, porém, foi comunicada da demissão na tarde de quarta-feira (17) pelo secretário estadual de Meio Ambiente (Seama), Aladim Cerqueira. O motivo alegado por ele seria incompatibilidade no modelo de gestão.

"A informação que recebi recorre de incompatibilidade no modo de gerir o meio que envolve o Iema, mensagem que me foi passada pelo secretário. Mas considero o procedimento normal da administração pública", afirma.

Ex-secretária de Meio Ambiente da Serra, Andréia foi indicada pelo mesmo Aladim para ocupar a direção do órgão onde ficou por um ano e meio, o que parece colocar em dúvida a questão da incompatibilidade.

"Não busquei compreender a motivação dele, mas respeito o posicionamento", disse ela.

No lugar de Andréia assumirá o subsecretário de Planejamento e Projetos, Jader Mutzig. O novo diretor-presidente do Iema já foi secretário de Meio Ambiente de Vila Velha e de Aracruz.

Mutzig confirmou que recebeu o convite e disse já ter aceito, porém preferiu a cautela. "Vai sair no Diário Oficial ainda, as coisas só são concretas depois de oficializadas", diz o subsecretário. Ele também não quis comentar quais serão suas diretrizes no órgão antes de sacramentar a mudança.