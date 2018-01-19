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Mudança

Andréia Carvalho não é mais diretora do Iema

Há 18 meses no cargo, advogada cederá lugar ao subsecretário de Planejamento e Projetos, Jader Mutzig
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 jan 2018 às 01:18

Publicado em 19 de Janeiro de 2018 às 01:18

Andréia Carvalho foi demitida pelo secretário estadual do Meio Ambiente, Aladim Cerqueira. Crédito: Seama/Divulgação
A partir da próxima segunda-feira (22), a advogada Andréia Carvalho não será mais a diretora-presidente do Instituto Estadual do Meio Ambiente (Iema), quando terá sua exoneração publicada no Diário Oficial do Estado.
A gestora, porém, foi comunicada da demissão na tarde de quarta-feira (17) pelo secretário estadual de Meio Ambiente (Seama), Aladim Cerqueira. O motivo alegado por ele seria incompatibilidade no modelo de gestão.
"A informação que recebi recorre de incompatibilidade no modo de gerir o meio que envolve o Iema, mensagem que me foi passada pelo secretário. Mas considero o procedimento normal da administração pública", afirma.
Ex-secretária de Meio Ambiente da Serra, Andréia foi indicada pelo mesmo Aladim para ocupar a direção do órgão onde ficou por um ano e meio, o que parece colocar em dúvida a questão da incompatibilidade.
"Não busquei compreender a motivação dele, mas respeito o posicionamento", disse ela.
No lugar de Andréia assumirá o subsecretário de Planejamento e Projetos, Jader Mutzig. O novo diretor-presidente do Iema já foi secretário de Meio Ambiente de Vila Velha e de Aracruz.
Mutzig confirmou que recebeu o convite e disse já ter aceito, porém preferiu a cautela. "Vai sair no Diário Oficial ainda, as coisas só são concretas depois de oficializadas", diz o subsecretário. Ele também não quis comentar quais serão suas diretrizes no órgão antes de sacramentar a mudança.
A Secretaria Estadual de Meio Ambiente foi questionada sobre os motivos da exoneração de Andréia, mas informou que não se manifestaria. A questão da incompatibilidade alegada também foi abordada pela reportagem, mas a secretaria também preferiu não responder.

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