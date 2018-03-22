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Julgamento hoje à tarde

Análise de HC de Lula vale para outros casos? Veja perguntas e respostas

O habeas corpus preventivo entrou em pauta após uma série de ministros pedirem à presidente do STF, Carmén Lúcia, que levasse o pedido ao plenário
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 mar 2018 às 14:12

Publicado em 22 de Março de 2018 às 14:12

O Supremo Tribunal Federal (STF) analisa na tarde desta quinta-feira (22) o último pedido da defesa do  ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para impedir que ele seja preso por ordem do juiz Sergio Moro. O habeas corpus preventivo entrou em pauta após uma série de ministros pedirem à presidente da Corte, Carmén Lúcia, que levasse o pedido ao plenário. Lula foi condenado pelo TRF-4 a doze anos e um mês de prisão pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro no caso do tríplex do Guarujá.
O ex-presidente Lula: julgamento decide HC hoje Crédito: Divulgação | Instituto Lula
O agendamento no Supremo ocorreu no mesmo dia em que o Tribunal Regional Federal da 4.ª Região (TRF-4) marcou para a próxima segunda-feira (26), em Porto Alegre, a análise do recurso da defesa do ex-presidente. Se o chamado embargo de declaração à sentença de condenação apresentado pelos advogados for rejeitado por unanimidade pelos desembargadores da Oitava Turma do TRF-4, o petista poderá ter a prisão decretada.
O pedido da defesa do ex-presidente, liberado pelo relator Edson Fachin em fevereiro, questiona a jurisprudência do Supremo que permite a prisão após condenação em segunda instância  definida em outubro de 2016, em julgamento por 6 votos a 5.
Mas a análise do Supremo do habeas corpus de Lula valerá para outros casos? Veja as respostas para essa e outras perguntas.
PERGUNTAS E RESPOSTAS
1. O que será julgado na sessão do Supremo de hoje?
Um habeas corpus ajuizado pela defesa de Lula para evitar que ele seja preso após a análise dos recursos no TRF-4 contra a condenação na Lava Jato. O TRF marcou para segunda-feira (26) o julgamento do recurso do petista.
2. Qual o efeito da decisão do plenário do Supremo?
Se o habeas corpus for acolhido, Lula não poderá ser preso mesmo se o TRF-4 negar o recurso do petista. Se o habeas corpus for negado, vale decisão do STF de 2016 que permite a execução da pena após condenação em segunda instância.
3. A análise do HC de Lula valerá para outros casos?
Não. Um habeas corpus não altera a tese definida em 2016. A revisão do entendimento depende de novo julgamento no plenário de duas ações sob relatoria de Marco Aurélio Mello  para isso, é preciso que Cármen Lúcia decida pautá-las.
4. Como ficam as ações sob relatoria de Marco Aurélio?
Essas ações, que tratam da possibilidade de prisão após segunda instância, dependem de a presidente da Corte pautar no plenário. Cármen Lúcia, porém, negou nesta quarta-feira (21) pedido de advogados para marcar o julgamento das ações.

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