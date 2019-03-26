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Amunes

Amunes: Gilson Daniel deve ser eleito com o apoio de 70 prefeitos

Eleição da associação dos prefeitos tem chapa única. Candidato ligado ao Palácio Anchieta terá facilidade na obtenção de votos

Publicado em 25 de Março de 2019 às 21:50

Vinícius Valfré

Vinícius Valfré

Publicado em 

25 mar 2019 às 21:50
Gilson Daniel é prefeito de Viana e filiado ao Podemos Crédito: G1
O prefeito de Viana, Gilson Daniel (Podemos), deve ser eleito nesta terça-feira (26) como o novo presidente da Associação dos Municípios do Estado (Amunes). Ao todo, 70 chefes de administrações municipais confirmaram presença na eleição. Sem chapas adversárias, Gilson deverá ser eleito por aclamação.
A escolha está marcada para as 13 horas. Como há chapa única, não haverá votação em cédulas. Os presentes apenas vão se manifestar a favor da chapa encabeçada por Gilson Daniel e que conta, ainda, com o prefeito de Nova Venécia, Mário Lubiana (PSB), como vice-presidente, e Vavá Coutinho (PRP), de Santa Leopoldina, como secretário.
Após a confirmação de Gilson Daniel, os prefeitos passarão para o processo de escolha das diretorias especializadas da entidade. Dos 78 prefeitos do Estado, quatro não têm direito a voto: os de Vila Velha, São Mateus, Barra de São Francisco e Sooretama. Eles não estão em dia com a anuidade de 2018.
Escorado no governo do Estado, Gilson Daniel é o candidato apoiado pelo Palácio Anchieta. O grupo de Guerino, ligado ao ex-governador Paulo Hartung (sem partido), não lançou candidato. Procurado pessoalmente pela reportagem e por meio da assessoria de imprensa, Guerino ainda não se manifestou sobre o processo eleitoral da entidade.

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