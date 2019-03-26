Amunes: Gilson Daniel deve ser eleito com o apoio de 70 prefeitos

Gilson Daniel é prefeito de Viana e filiado ao Podemos Crédito: G1

O prefeito de Viana, Gilson Daniel (Podemos), deve ser eleito nesta terça-feira (26) como o novo presidente da Associação dos Municípios do Estado (Amunes). Ao todo, 70 chefes de administrações municipais confirmaram presença na eleição. Sem chapas adversárias, Gilson deverá ser eleito por aclamação.

A escolha está marcada para as 13 horas. Como há chapa única , não haverá votação em cédulas. Os presentes apenas vão se manifestar a favor da chapa encabeçada por Gilson Daniel e que conta, ainda, com o prefeito de Nova Venécia, Mário Lubiana (PSB), como vice-presidente, e Vavá Coutinho (PRP), de Santa Leopoldina, como secretário.

Após a confirmação de Gilson Daniel, os prefeitos passarão para o processo de escolha das diretorias especializadas da entidade. Dos 78 prefeitos do Estado, quatro não têm direito a voto: os de Vila Velha, São Mateus, Barra de São Francisco e Sooretama. Eles não estão em dia com a anuidade de 2018.