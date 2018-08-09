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Alvaro Dias defende mudança no formato de escolha de ministros do STF

Eleição seria feita pela magistratura e os seis mais bem colocados formariam uma lista. Desta relação, o presidente escolheria um nome, que seria sabatinado pelo Senado

Publicado em 09 de Agosto de 2018 às 15:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 ago 2018 às 15:40
Álvaro Dias está no Estado para palestra e atividades com correligionários Crédito: Guilherme Ferrari
O candidato do Podemos à Presidência, Alvaro Dias, defendeu na noite desta quarta-feira, 8, em São Paulo, mudança no modelo de escolha de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).
Na proposta de Dias, uma eleição seria feita pela magistratura e os seis mais bem colocados formariam uma lista. Desta relação, o presidente escolheria um nome, que seria sabatinado pelo Senado. O senador paranaense esclareceu ainda que não procurou o juiz federal Sérgio Moro, nome que Dias defende que seja nomeado ministro da Justiça em um eventual governo dele.
Não o procurei pessoalmente porque acho que seria deselegante, afirmou a jornalistas.

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