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Após decisão

Aliados de Bolsonaro pedirão ao Senado impeachment de Marco Aurélio

A ação está sendo liderada pelos deputados eleitos Filipe Barros (PSL-PR) e Bia Kicis (PRP-DF), que afirmam que o ministro pode ter agido de forma 'articulada' com o PT para permitir a liberdade do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva

Publicado em 19 de Dezembro de 2018 às 20:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 dez 2018 às 20:57
Marco Aurélio Mello, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Crédito: Reprodução/Web
Parlamentares da base aliada de Jair Bolsonaro vão protocolar nesta quinta-feira (20) no Senado um pedido de impeachment do ministro Marco Aurélio Mello, do STF (Supremo Tribunal Federal).
A ação está sendo liderada pelos deputados eleitos Filipe Barros (PSL-PR) e Bia Kicis (PRP-DF), que afirmam que o ministro pode ter agido de forma "articulada" com o PT para permitir a liberdade do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Marco Aurélio concedeu liminar nesta quarta-feira (19) ao PC do B e pediu para soltar todos os presos condenados em segunda instância, o que beneficiaria o petista. As defesas dos prisioneiros nessa condição deveriam entrar com pedidos de soltura para fazer valer a ordem do ministro -como foi feito pelos advogados de Lula.
"Nos causou estranheza que, somente 48 minutos após Marco Aurélio dar sua decisão, o PT já protocolou na Justiça Federal do Paraná o pedido para a soltura de Lula. Parece que foi articulado e o pedido de impeachment é justamente para averiguar essa situação", afirmou Barros à reportagem.
De acordo com os aliados de Bolsonaro, o STF já decidiu sobre a prisão após condenação em segunda instância no plenário e uma liminar "unilateral" não poderia se sobrepor ao colegiado.
Segundo a reportagem apurou, dirigentes e advogados do PT avaliam que o presidente o STF, Dias Toffoli, pode suspender a decisão de Marco Aurélio ainda nesta quarta e, portanto, tentar tirar Lula da cadeia o quanto antes.

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