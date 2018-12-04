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Rio de Janeiro

Alerj aceita pedido de impeachment de Luiz Fernando Pezão

Comissão especial vai elaborar parecer que, após aprovação, será enviado ao plenário da Casa

Publicado em 04 de Dezembro de 2018 às 17:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 dez 2018 às 17:30
Luiz Fernando Pezão, governador do Rio de Janeiro Crédito: Reprodução | TV Globo
A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro decidiu, na tarde desta terça-feira (04), que vai dar provimento ao recurso do PSOL pedindo o impeachment do governador preso Luiz Fernando Pezão (MDB). Cada líder partidário agora tem que indicar um membro para uma comissão especial responsável por elaborar um parecer sobre o tema. O documento aprovado pelo grupo será encaminhado ao plenário da Casa.
O requerimento para instalar processo de impeachment contra o governador  preso desde a última quinta-feira (29), acusado de receber R$ 40 milhões em propinas  foi protocolado depois que o então presidente da Alerj, Jorge Picciani (MDB), mandou arquivar outros pedidos semelhantes.
> Defesa de Pezão pede ao STF a revogação da prisão do governador

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