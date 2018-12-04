Alerj aceita pedido de impeachment de Luiz Fernando Pezão

A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro decidiu, na tarde desta terça-feira (04), que vai dar provimento ao recurso do PSOL pedindo o impeachment do governador preso Luiz Fernando Pezão (MDB). Cada líder partidário agora tem que indicar um membro para uma comissão especial responsável por elaborar um parecer sobre o tema. O documento aprovado pelo grupo será encaminhado ao plenário da Casa.