Alerj aceita pedido de impeachment de Luiz Fernando Pezão

A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro decidiu, na tarde desta terça-feira (04), que vai dar provimento ao recurso do PSOL pedindo o impeachment do governador preso Luiz Fernando Pezão (MDB). Cada líder partidário agora tem que indicar um membro para uma comissão especial responsável por elaborar um parecer sobre o tema. O documento aprovado pelo grupo será encaminhado ao plenário da Casa.
O requerimento para instalar processo de impeachment contra o governador preso desde a última quinta-feira (29), acusado de receber R$ 40 milhões em propinas foi protocolado depois que o então presidente da Alerj, Jorge Picciani (MDB), mandou arquivar outros pedidos semelhantes.