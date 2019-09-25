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Projeto de lei

Alcolumbre vota pela derrubada dos vetos de Bolsonaro à Lei de Abuso

A votação está sendo realizada em sessão do Congresso Nacional

Publicado em 

25 set 2019 às 04:13

Publicado em 25 de Setembro de 2019 às 04:13

Alcolumbre vota pela derrubada dos vetos de Bolsonaro à Lei de Abuso Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), votou nesta terça-feira (24), para que todos os vetos do presidente Jair Bolsonaro ao projeto de lei do abuso de autoridade sejam derrubados. A votação está sendo realizada em sessão do Congresso Nacional, que reúne a Câmara e o Senado.
O voto de Alcolumbre foi fotografado pelo Broadcast Político, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, quando o presidente do Senado registrava a cédula com seu posicionamento no plenário da Câmara. Foram pautados 15 vetos presidenciais à lei que pune o abuso de juízes, procuradores e policiais. Se o Congresso derrubá-los, Bolsonaro - que está em Nova York para os debates da Assembleia Geral da ONU - e o ministro da Justiça Sergio Moro serão derrotados.
A votação desta terça está sendo vista como uma reação ao Supremo Tribunal Federal (STF), que na quinta-feira autorizou buscas e apreensões em gabinetes e endereços ligados ao líder do governo no Congresso, senador Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE), e ao deputado Fernando Filho (DEM-PE).
Os primeiros sinais de que o Congresso está mesmo disposto a derrubar os vetos de Bolsonaro foram dados no fim da manhã, quando Alcolumbre e outros senadores se reuniram com o presidente do Supremo, Dias Toffoli, para pedir que a Corte anule a decisão do ministro Luís Roberto Barroso, que autorizou a operação de busca e apreensão em gabinetes do Congresso. O Senado entrou com ação neste sentido.

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