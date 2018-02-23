Alckmin vai interferir em palanques estaduais, diz Ferraço

Ricardo Ferraço enfatiza a necessidade de o partido não participar mais da base do governo Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Após reunião com o governador de São Paulo e presidente nacional do PSDB, Geraldo Alckmin, o senador Ricardo Ferraço (PSDB) disse, nesta quinta-feira (22), que o próprio pré-candidato à Presidência da República vai decidir quanto aos candidatos que disputarão as eleições para governador nos Estados.

Na quarta-feira (21), Alckmin se reuniu com quatro senadores da sigla visando fortalecer os palanques regionais para sua campanha presidencial. Além de Ferraço, participaram do encontro: Paulo Bauer, de Santa Catarina; Antonio Anastasia, de Minas Gerais; e Tasso Jereissati, do Ceará.

"O governador de São Paulo estará pessoalmente liderando a questão das candidaturas e alianças em todos os Estados até o final de março. Onde o partido puder ter candidato, a preferência é ter, mas onde não puder, vamos trabalhar a melhor política de alianças", disse.

Questionado sobre a possibilidade de ser o palanque de Alckmin no Espírito Santo, Ferraço não descartou. "Eu tenho dito que em relação a 2018 não descarto nada".

Hoje, o PSDB faz parte do governo Paulo Hartung (PMDB), que ainda não decidiu se vai disputar a reeleição. Em caso de desistência do peemedebista, o vice-governador César Colnago (PSDB) tem se colocado como o provável candidato ao Palácio Anchieta. Mas o vice poderá enfrentar uma disputa interna com Ferraço e até mesmo com Max Filho, prefeito de Vila Velha, com quem já travou uma batalha pela presidência regional do PSDB, e que também estaria disposto a disputar o governo.

"Absolutamente nada está decretado. Em verdade não começamos a tratar o projeto de 2018, março será o tempo adequado para definirmos o projeto do PSDB no Estado", afirmou o senador.