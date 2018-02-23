Alckmin se afasta da presidência do PSDB para disputar eleições

O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, se afastou temporariamente da presidência nacional do PSDB para se dedicar ao processo das prévias para escolha do candidato do partido à Presidência da República. As prévias estão marcadas para o dia 18 de março. Alckmin disputará a indicação para candidatura com o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio.

O vice-presidente do PSDB, o governador de Goiás, Marconi Perillo, assumiu a presidência da legenda interinamente e comandará o processo das prévias, junto com o secretário-geral, deputado Marcus Pestana, presidente do Comitê Eleitoral Partidário.

Alckmin é favorito para ser escolhido o candidato do partido. Embora os dirigentes tucanos defendam o direito legítimo de Arthur Virgílio de disputar as prévias, sua insistência é vista como um transtorno para a legenda, que já enfrenta outras dificuldades externas para se consolidar.

Virgílio tem acusado a cúpula do partido de estar realizando uma farsa por já dar a candidatura de Alckmin como decidida extra-oficialmente.

Amigos próximos têm ponderado com ele que o processo só trará desgaste para o projeto do partido de voltar ao Planalto, mas não chegam a pedir para que Arthur Virgílio desista da disputa.

De acordo com uma resolução divulgada nesta sexta-feira (23), já assinada por Perillo, os candidatos terão custeadas despesas com passagem aérea para si e para um assessor para viajar durante a pré-campanha.

Ou seja, caso os pré-candidatos queiram viajar pelos 27 estados para discutir seu programa nos diretórios regionais, o partido vai arcar com os custos.

Virgílio queria, inicialmente, a realização de 10 debates com Alckmin. Depois, aceitou a redução para três e, por fim, será realizado apenas um, no dia dia 14 de março.