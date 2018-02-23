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Eleições 2018

Alckmin se afasta da presidência do PSDB para disputar eleições

Marconi Perillo assume o comando do partido interinamente
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 fev 2018 às 20:44

Publicado em 23 de Fevereiro de 2018 às 20:44

O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, se afastou temporariamente da presidência nacional do PSDB para se dedicar ao processo das prévias para escolha do candidato do partido à Presidência da República. As prévias estão marcadas para o dia 18 de março. Alckmin disputará a indicação para candidatura com o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio.
O vice-presidente do PSDB, o governador de Goiás, Marconi Perillo, assumiu a presidência da legenda interinamente e comandará o processo das prévias, junto com o secretário-geral, deputado Marcus Pestana, presidente do Comitê Eleitoral Partidário.
Alckmin é favorito para ser escolhido o candidato do partido. Embora os dirigentes tucanos defendam o direito legítimo de Arthur Virgílio de disputar as prévias, sua insistência é vista como um transtorno para a legenda, que já enfrenta outras dificuldades externas para se consolidar.
Virgílio tem acusado a cúpula do partido de estar realizando uma farsa por já dar a candidatura de Alckmin como decidida extra-oficialmente.
Amigos próximos têm ponderado com ele que o processo só trará desgaste para o projeto do partido de voltar ao Planalto, mas não chegam a pedir para que Arthur Virgílio desista da disputa.
De acordo com uma resolução divulgada nesta sexta-feira (23), já assinada por Perillo, os candidatos terão custeadas despesas com passagem aérea para si e para um assessor para viajar durante a pré-campanha.
Ou seja, caso os pré-candidatos queiram viajar pelos 27 estados para discutir seu programa nos diretórios regionais, o partido vai arcar com os custos.
Virgílio queria, inicialmente, a realização de 10 debates com Alckmin. Depois, aceitou a redução para três e, por fim, será realizado apenas um, no dia dia 14 de março.
"O governador Geraldo Alckmin decidiu se afastar da presidência do partido durante o processo das prévias, para mostrar equidade de condições com o prefeito Arthur Virgílio. As inscrições para a disputa devem ser feitas até o dia 5 de março, no dia 14 será realizado um debate entre os candidatos em Brasília com ampla divulgação pela internet, e no dia 18 de março será realizada a consulta em todos os municípios do país", anunciou o deputado Marcus Pestana, que preside a comissão eleitoral.

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