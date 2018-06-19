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Partido

Alckmin quer apoio da sociedade civil para impulsionar candidatura

Tucano atribui tensão no partido ao novo calendário eleitoral

Publicado em 18 de Junho de 2018 às 23:07

Publicado em 

18 jun 2018 às 23:07
O pré-candidato do PSDB à Presidência da República Geraldo Alckmin minimizou o clima tenso vivido no partido Crédito: Reprodução
O pré-candidato do PSDB à Presidência da República Geraldo Alckmin minimizou o clima tenso vivido no partido depois de uma reunião ocorrida no dia 4 de junho, em São Paulo. No encontro, Alckmin se irritou com questionamento do ex-governador de Goiás Marconi Perillo, que, em seguida, foi incorporado à campanha como coordenador político.
Depois de participar de uma sabatina em fórum da União Indústria da Cana-de-Açúcar (Unica), o tucano foi questionado se a presença de Perillo no evento indicava que os tempos turbulentos no PSDB haviam passado. Alckmin respondeu:
"Não tem momento de tensão. Sou anestesista, acostumado com estresse", disse.
O ex-governador de São Paulo atribuiu os problemas à mudança no calendário eleitoral.
Se fosse pela lei anterior, em junho já haveria convenção, já sabe quem é candidato, quem são as coligações e quem são os vices. Agora vai ficar tudo para o fim de julho, começo de agosto.
Na palestra, Alckmin pediu que os presentes não se preocupassem com as pesquisas de intenção de voto no momento. Perillo disse que as negociações para aliança com PPS, PDS, PV e PTB estão "muito avançadas". O ex-governador de Goiás acrescentou que Alckmin pretende lançar um movimento suprapartidário em torno de seu nome.
>FH grava depoimento para Alckmin em tom anti-Bolsonaro
Isso ainda é embrionário. A ideia é que a gente tenha um movimento que aglutine ideias, pessoas, partidos e movimentos da sociedade civil em torno da candidatura do Geraldo.
 
 
 
 

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