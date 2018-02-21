Alckmin diz que não espera apoio de Temer a sua candidatura

O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB) Crédito: Agência Brasil

O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), disse nesta terça-feira (20) que não espera receber o apoio do governo federal para sua candidatura à Presidência. Ao ser indagado sobre as chances de ser o escolhido do presidente Michel Temer para receber apoio, Alckmin respondeu:

"Não tenho essa pretensão", afirmou.

Para ele, o presidente Temer tem legitimidade para escolher se lançar candidato se candidato à reeleição se quiser. Mas o governador reforçou que o PSDB terá candidato próprio. Além de Alckmin, o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio, também se apresentou como pré-candidato.