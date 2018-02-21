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Presidência

Alckmin diz que não espera apoio de Temer a sua candidatura

Governador de São Paulo afirmou que presidente tem legimitidade de tentar reeleição
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 fev 2018 às 00:50

Publicado em 21 de Fevereiro de 2018 às 00:50

O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB) Crédito: Agência Brasil
O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), disse nesta terça-feira (20) que não espera receber o apoio do governo federal para sua candidatura à Presidência. Ao ser indagado sobre as chances de ser o escolhido do presidente Michel Temer para receber apoio, Alckmin respondeu:
"Não tenho essa pretensão", afirmou.
Para ele, o presidente Temer tem legitimidade para escolher se lançar candidato se candidato à reeleição se quiser. Mas o governador reforçou que o PSDB terá candidato próprio. Além de Alckmin, o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio, também se apresentou como pré-candidato.
A fala aconteceu em Brasília, durante a cerimônia de posse da nova diretoria da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), com a presidência da deputada Tereza Cristina (DEM-MS).

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