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Desempregados

Alckmin defende estímulo da construção civil para criar empregos

Para o candidato do PSDB à Presidência, Brasil precisa de obras em infraestrutura e saneamento básico para ajudar a diminuir a taxa de desemprego

Publicado em 14 de Agosto de 2018 às 22:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 ago 2018 às 22:22
Crédito: Reprodução
O candidato do PSDB à Presidência, Geraldo Alckmin, defendeu nesta terça-feira, estimular o setor de construção civil como forma de criar empregos em larga escala. Segundo o tucano, o Brasil precisa de obras em infraestrutura e saneamento básico para ajudar a diminuir o número de desempregados no País.
"Precisamos de obra, infraestrutura, saneamento básico. O crescimento na construção civil cria uma barbaridade de empregos", disse o tucano em sabatina promovida pela União Nacional de Entidades do Comércio e Serviços (UNECS), em Brasília.
No evento, Alckmin foi apresentado a uma faixa de alguns metros que representava a burocracia para abrir e fechar uma empresa no País. Diante disso, prometeu fazer um mutirão para simplificar e desburocratizar essas exigências. "A UNECS já está convocada para um mutirão pela simplificação e desburocratização", afirmou. Ele aproveitou para defender que o Estado não deve ser empresário, mas apenas planejador e fiscalizador.
Na área de segurança, Alckmin foi questionado sobre a situação nas fronteiras e defendeu a criação de uma Guarda Nacional. "Vou criar uma Guarda Nacional. País não pode ficar emprestando policial de um estado para o outro", disse.
> Alckmin elege ACM Neto presidente da coligação tucana nas eleições
O tucano também voltou a falar sobre a necessidade da aprovação de reformas. Ele afirmou que, para isso, é preciso ter maioria no Congresso Nacional. "Uma coisa é intenção, outra é aprovação", disse.

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