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Frete

AGU recorre ao STF e pede reconsideração de decisão sobre frete

A AGU argumenta que a criação da tabela assegurou a normalidade nas rodovias do país

Publicado em 12 de Dezembro de 2018 às 22:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 dez 2018 às 22:40
AGU recorre ao STF acerca do tabelamento do frete Crédito: Divulgação | AGU
A Advocacia-Geral da União (AGU) recorreu nesta quarta-feira (12) ao Supremo Tribunal Federal (STF) e pediu a reconsideração da decisão do ministro Luiz Fux que suspendeu a cobrança de multas, pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), a transportadoras por descumprimento das regras de tabelamento do frete rodoviário em todo o país.
No pedido de reconsideração, a AGU argumentou que a criação da tabela assegurou a normalidade nas rodovias do país e atendeu às reivindicações dos caminhoneiros após a greve da categoria. Para a advocacia, a manutenção da norma é recomendável até que seja feita uma reavaliação pelo novo governo, que tomará posse no dia 1º de janeiro.
A tabela de preços mínimos de frete foi instituída pela Medida Provisória 832/2018, convertida na Lei 13.703/2018, e pela Resolução 5.820/2018, da ANTT, que regulamentou a medida.
A decisão de Fux, assinada no dia 6 de dezembro, vale até que as ações contra a constitucionalidade da tabela sejam julgadas pelo plenário da Corte. O pedido liminar de suspensão foi feito pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA).
No pedido liminar, a CNA afirmou que o tabelamento causou perdas ao setor produtivo, como o aumento de 145% no valor do transporte de granéis agrícolas e a redução nas exportações.
De seu lado, os caminhoneiros alegam que há uma distorção no mercado e que, sem a tabela, não têm condições de cobrir os custos do serviço que prestam e ainda extrair renda suficiente para o próprio sustento.

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