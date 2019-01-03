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Luto na política

'Agradecer o carinho', diz Rita após missa de 7º dia de Gerson Camata

A missa foi realizada na tarde desta quarta-feira (2), na Igreja Santa Rita, localizada na Praia do Canto, em Vitória
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jan 2019 às 21:08

Publicado em 02 de Janeiro de 2019 às 21:08

Missa de sétimo dia do ex-governador Gerson Camata Crédito: Carlos Alberto Silva
A missa de sétimo dia, em memória do ex-governador do Espírito Santo Gerson Camata, foi realizada na noite desta quarta-feira (2), na Igreja Santa Rita, localizada na Praia do Canto, em Vitória. Camata foi morto a tiros, pelo ex-assessor, Marcos Venício Moreira Andrade, no dia 26 de dezembro, também na Capital.
Abalada, a esposa Rita Camata agradeceu o carinho que a família tem recebido. "É só agradecer todas as manifestações de carinho nesse momento de dor, que não é pouca, disse.
Agradecer o Carinho, diz Rita após missa de 7 dia de Gerson Camata
A filha, Enza Rafaela, leu a oração de Santo Agostinho bastante emocionada antes do fim da celebração. Em solidariedade à família, os fiéis realizaram uma fila para cumprimentar Rita Camata.
> O assassinato de Gerson Camata, ex-governador do Espírito Santo
O sobrinho de Gérson Camata, Edmar Camata, atual secretário estadual de Controle e Transparência, falou sobre o momento vivido pela família. É uma busca de conforto neste momento com amigos, familiares e pessoas que gostavam do Gerson Camata enquanto a Justiça também dá a sua resposta, porque o que não pode são mais capixabas morrerem por vinganças pessoais que já estavam resolvidas na esfera jurídica, disse.
 
Autoridades políticas, como o senador Ricardo Ferraço, o ex-prefeito de Vitória Luiz Paulo Vellozo Lucas, o deputado estadual Dr. Hércules e a senadora Rose de Freitas compareceram ao local.
"Deixa um legado extraordinário. Camata era uma pessoa que não levantava a voz e nem a mão para ninguém", disse Ferraço. O governador do Estado, Renato Casagrande, não pode ir à missa. "Muitas reuniões, está bem apertado para ele. Vim dar um abraço na Rita", disse a primeira-dama, Virgínia Casagrande.
FOTOS
O CRIME
Gerson foi morto em frente a um restaurante próximo à esquina das ruas Chapot Presvot e Joaquim Lyrio. O ex-governador foi atingido por um tiro no ombro esquerdo, que transfixou todo o corpo e saiu no ombro direito, depois de atingir órgãos vitais. Ambulâncias chegaram a ser acionadas, mas Camata não resistiu ao ferimento.
> Rita Camata e filha prestam homenagens a Gerson Camata em rede social
O velório de Gerson aconteceu na manhã da última quinta-feira (27), no Palácio Anchieta, em Vitória. Autoridades, familiares e populares estiveram no local para dar adeus ao ex-governador. De acordo com o secretário da Casa Militar, Daltro Ferrari, cinco mil pessoas passaram pelo velório.
> Assassino de Gerson Camata foi preso dentro de loja na Praia do Canto
O corpo de Camata saiu em cortejo fúnebre pelas avenidas da Capital e seguiu para o Cemitério Jardim da Paz, na Serra, onde foi sepultado.

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