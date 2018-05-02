Afinal, nota com carimbo 'Lula Livre' perde valor?

Se você tem perfil no Twitter ou no Facebook ou usa o WhatsApp, provavelmente viu um vídeo que viralizou nos últimos dias que mostra cédulas de Real sendo carimbadas com as palavras "Lula Livre" e a imagem do ex-presidente. Manifestantes contrários à prisão do petista adotaram essa "estratégia" com intenção de disseminar a mensagem pelo país.

VEJA VÍDEO

O vídeo, claro, deu o que falar. Em algumas mensagens chegaram a afirmar que as cédulas carimbadas não seriam mais aceitas no comércio. Mas, afinal, o dinheiro perde o valor? O que fazer se uma nota carimbada chegar às suas mãos?

Por meio de nota, o Banco Central do Brasil divulgou que cédulas com rabiscos, símbolos ou quaisquer marcas estranhas continuam com valor e podem ser trocadas ou depositadas na rede bancária.