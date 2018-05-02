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Afinal, nota com carimbo 'Lula Livre' perde valor?

Vídeo que mostra cédulas de Real sendo carimbadas com a mensagem 'Lula Livre' viralizou

Publicado em 02 de Maio de 2018 às 20:50

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 mai 2018 às 20:50
Se você tem perfil no Twitter ou no Facebook ou usa o WhatsApp, provavelmente viu um vídeo que viralizou nos últimos dias que mostra cédulas de Real sendo carimbadas com as palavras "Lula Livre" e a imagem do ex-presidente. Manifestantes contrários à prisão do petista adotaram essa "estratégia" com intenção de disseminar a mensagem pelo país.
VEJA VÍDEO
O vídeo, claro, deu o que falar. Em algumas mensagens chegaram a afirmar que as cédulas carimbadas não seriam mais aceitas no comércio. Mas, afinal, o dinheiro perde o valor? O que fazer se uma nota carimbada chegar às suas mãos?
> Veja mais publicações da seção "Passando a Limpo"
Por meio de nota, o Banco Central do Brasil divulgou que cédulas com rabiscos, símbolos ou quaisquer marcas estranhas continuam com valor e podem ser trocadas ou depositadas na rede bancária.
"As notas descaracterizadas apresentadas na rede bancárias serão recolhidas ao Banco Central para destruição. O Banco Central incentiva que as cédulas sejam preservadas, afinal, a fabricação de cédulas e moedas gera custos para o país e sua reposição elevará ainda mais esse custo", diz a postagem.

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