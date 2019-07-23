Tensão

Aeroporto na Bahia acirra queda de braço entre Bolsonaro e Rui Costa

Costa não autorizou a presença da PM no aeroporto, sendo classificada como "lamentável" por Bolsonaro

Publicado em 23 de julho de 2019 às 13:21 - Atualizado há 6 anos

O presidente Jair Bolsonaro Crédito: Antonio Cruz/Agência Brasil

O presidente da República, Jair Bolsonaro, usou sua conta pessoal no Twitter, na manhã desta terça-feira (23), para classificar de "lamentável" a decisão do governador da Bahia, Rui Costa (PT), de não autorizar a presença da Polícia Militar para a sua segurança e a dos convidados que irão participar, às 11h de hoje, da inauguração do aeroporto Glauber Rocha, na cidade de Vitória da Conquista.

Distante cerca de 500 quilômetros de Salvador, o terminal será inaugurado por Bolsonaro, mas não contará com a presença do governador do Estado.

Em entrevista à rádio Metrópole, da Bahia, também nesta manhã, o governador rebateu o Twitter do presidente da República. "Eu não posso colocar policiais militares para espancar o povo baiano, que quer conhecer o aeroporto". E continuou: "Quem é impopular e tem medo de ir para as ruas, fica no seu gabinete. Que as forças federais cuidem do presidente. Ele não confia no Exército? Ele foi do Exército e não confia no Exército?", questionou.

O embate entre os chefes do Executivo federal e baiano se dá na esteira da polêmica causada pela fala de Bolsonaro sobre os nordestinos, na última sexta-feira (19), quando os classificou pejorativamente de "paraíbas". Em vídeo divulgado nas redes sociais, Rui Costa diz que tem profundo orgulho de ser nordestino.

Ainda no vídeo, Costa diz que "exercitando a boa educação que aprendeu", convidou o atual governo federal a estar presente nesta grande festa de inauguração do Aeroporto Glauber Rocha. "Infelizmente, confundiram a boa educação com covardia e, desde então, temos presenciado agressões ao povo do Nordeste e ao povo da Bahia."

Na rede social, o post do presidente foi rebatido pelo deputado federal Waldenor Pereira (PT-BA). Segundo ele, Bolsonaro "precisa conhecer o nome do aeroporto, que é Glauber Rocha, cineasta baiano, grande combatente do fascismo e populismo que você representa. As baianas e baianos não deixarão você manchar sua memória".

Já o deputado Helder Salomão (PT-ES), afirmou que Bolsonaro evitará contato com nordestinos no evento e que a filha de Glauber Rocha, homenageado com o nome do aeroporto, não comparecerá à inauguração por conta da presença do presidente.

