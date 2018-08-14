Aeronáutica registra boletim sobre queda de helicóptero com Hartung

O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) registrou, nesta segunda-feira (13), as primeiras informações a respeito do. Na última sexta (10) a aeronave, durante o pouso, se chocou com uma trave num campo de futebol, em Domingos Martins. Ninguém ficou ferido.

No site do Cenipa o "reporte inicial" descreve o acidente como "colisão com obstáculo": "Aeronave decolou do Heliponto Privado Residência Oficial, no município de Vila Velha, ES, com dois pilotos e dois passageiros com destino a um campo de futebol localizado na Fazenda do Estado (Incaper), no município de Domingos Martins, ES. Durante a aproximação para pouso, na parte central do campo, a aeronave colidiu contra uma trave de futebol. Todos os ocupantes saíram ilesos da aeronave. A aeronave teve danos substanciais".