Aeronáutica registra boletim sobre queda de helicóptero com Hartung

O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) registrou, nesta segunda-feira (13), as primeiras informações a respeito do acidente com o helicóptero no qual estava o governador Paulo Hartung (MDB). Na última sexta (10) a aeronave, durante o pouso, se chocou com uma trave num campo de futebol, em Domingos Martins. Ninguém ficou ferido.
No site do Cenipa o "reporte inicial" descreve o acidente como "colisão com obstáculo": "Aeronave decolou do Heliponto Privado Residência Oficial, no município de Vila Velha, ES, com dois pilotos e dois passageiros com destino a um campo de futebol localizado na Fazenda do Estado (Incaper), no município de Domingos Martins, ES. Durante a aproximação para pouso, na parte central do campo, a aeronave colidiu contra uma trave de futebol. Todos os ocupantes saíram ilesos da aeronave. A aeronave teve danos substanciais".
Além do governador, a primeira-dama Cristina Gomes era uma das passageiras. O helicóptero era da Polícia Militar, foi fabricado em 2008 e estava com as certidões em dia. De acordo com a assessoria de imprensa do Palácio Anchieta, o emedebista participaria de um festival de cinema na cidade na sexta-feira, apesar de o compromisso não constar na agenda oficial do governador.
O Sistema de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos avisa, no próprio site, que "as informações desta ocorrência são preliminares e visam a transparência das informações que temos até o momento. Por isso, não contém as análises das informações coletadas, fatores contribuintes e estão sujeitas a modificações conforme o andamento dos trabalhos de investigação".
Assim que a investigação estiver concluída, o relatório final será tornado público. O prazo para isso, no entanto, de acordo com nota enviada pelo Centro de Comunicação Social da Aeronáutica é "o menor prazo possível, dependendo sempre da complexidade do acidente". A perícia foi iniciada no dia seguinte ao acidente.