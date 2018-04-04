Aeronáutica: 'Tentar impor nossa vontade é o que menos precisamos'

Nivaldo Luiz Rossato, Tenente-Brigadeiro do Ar Crédito: Divulgação/Agência Força Aérea

O comandante da Aeronáutica, tenente-brigadeiro do ar Nivaldo Luiz Rossato, divulgou boletim interno à Força Aérea Brasileira nesta quarta-feira (4), no qual afirma que "o Brasil está prestes a viver um dos momentos mais importantes da sua história", uma referência ao julgamento do HC do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no STF. Na mensagem, ele faz comentários "diante de repercussões midiáticas sobre o contexto atual do País" e alerta que o povo está polarizado.

A publicação ocorreu um dia depois de o comandante do Exército, general Eduardo Dias da Costa Villas Bôas, repudiar a impunidade em suas redes sociais. Nessa situação que vive o Brasil, resta perguntar às instituições e ao povo quem realmente está pensando no bem do País e das gerações futuras e quem está preocupado apenas com interesses pessoais?, questionou o general.

Em seu texto, o comandante da Aeronáutica cita "a velocidade das mídias". "Hoje serão testados valores que nos são muito caros, como a democracia e a integridade de nossas instituições. Instituições essas que têm seus papéis muito bem definidos no arcabouço legal da Nação. Num momento como este, os ânimos já acirrados intensificam-se ainda mais com a velocidade das mídias sociais, onde cada cidadão encontra espaço para repercutir a sua opinião, em prol do que julga ser o país merecedor", diz o texto.

No boletim da Aeronáutica, Rossato ordena seus subordinados respeitarem a Constituição e não se empolgar a ponto de colocar convicções pessoais acima das instituições. Tentar impor nossa vontade ou de outrem é o que menos precisamos neste momento, diz o comandante.Seremos sempre um extremo recurso não apenas para a guarda da nossa soberania, como também para mantermos a paz entre irmãos que somos.

No comunicado, enviado a todos os militares da FAB, Rossato cobra que os poderes constituídos atuem com preceitos éticos e morais e prega confiança neles: Os poderes constituídos sabem de suas responsabilidades perante a nação e devemos acreditar neles.

Ele diz que o Brasil amanhece hoje prestes a viver um dos momentos mais importantes da sua história, no qual serão testados valores que nos são muito caros, como a democracia e a integridade de nossas instituições. Nestes dias críticos para o país, nosso povo está polarizado, influenciado por diversos fatores. Por isso é muito importante que todos nós, militares da ativa ou da reserva, integrantes das Forças Armadas, sigamos fielmente à Constituição, sem nos empolgarmos a ponto de colocar nossas convicções pessoais acima daquelas das instituições, escreveu o brigadeiro.