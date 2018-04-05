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Recurso

Advogados vão ao STF por liminar que pode evitar prisão de Lula

Pedido é para evitar que réus possam ir para a cadeia após condenação em 2ª instância

Publicado em 05 de Abril de 2018 às 17:32

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 abr 2018 às 17:32
O advogado Antônio Carlos de Almeida Castro, conhecido como Kakay, entrou nesta quinta-feira (05) com um pedido de liminar no Supremo Tribunal Federal (STF) para evitar a prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e outros réus que possam ir para a cadeia sem que o processo tenha transitado em julgado - ou seja, que todos os recursos possíveis sejam analisados. O pedido deve ser analisado pelo ministro Marco Aurélio Mello, que relata uma ação declaratória de constitucionalidade (ADC) sobre a possibilidade de prisão em segunda instância.
O ex-presidente Lula Crédito: Ricardo Stuckert
Kakay, autor da ação declaratória de constitucionalidade, argumenta que a concessão de uma liminar certamente impedirá a injusta prisão de inúmeras pessoas. O advogado vem conversando em um grupo de mensagens com cerca de 150 profissionais no qual muitos têm dado sugestões e proposto estratégias para a revisão da execução da pena em segunda instância, cerne da defesa de Lula.
Além de Kakay, o grupo reúne advogados de vários outros investigados pela Polícia Federal, como Alberto Toron, Pierpaolo Bottini, Nélio Machado, Rafael Faria, Fábio Tofic e Ticiano Figueiredo.
Lula ficou mais perto da prisão depois que o Supremo Tribunal Federal (STF) negou, por 6 votos a 5, o habeas corpus preventivo apresentado por sua defesa.
Em janeiro, Lula foi condenado a 12 anos e um mês de prisão por desembargadores do Tribunal Regional da 4ª Região (TRF-4) pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do triplex no Guarujá (SP).
Terminado o julgamento no STF, Lula ainda terá a possibilidade de recurso no TRF-4, chamado de embargo do embargo. A defesa do petista tem até a próxima terça-feira para recorrer, mas este tipo de medida raramente é aceita pelos desembargadores. Antes disso, porém, o juiz Sergio Moro pode decretar a prisão.

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