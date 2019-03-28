Adolescente, mãe e policial são ouvidos em processo de Durão

Fórum Criminal da Serra, onde audiência será realizada Crédito: Vinícius Valfré

Está marcado para a tarde desta quinta-feira (28) o início das audiências de instrução e julgamento do ex-deputado Luiz Durão (PDT), acusado de estupro. Já estão no Fórum Criminal da Serra a adolescente que, segundo o Ministério Público Estadual, foi vítima do político, e a mãe dela.

Um policial que acompanhou o caso também foi relacionado pela acusação para testemunhar, segundo as informações processuais. Ao todo, a acusação tem cinco testemunhas.

A audiência estava marcada para as 13 horas, mas a 2ª Vara Criminal ainda realiza audiência referente a outro processo.

O CASO

No período, ele ficou no Quartel do Corpo de Bombeiros. Advogado, o ex-deputado tem direito à cela especial.