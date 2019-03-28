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Acusado de estupro

Adolescente, mãe e policial são ouvidos em processo de Durão

O ex-deputado não deverá participar da audiência de instrução no Fórum Criminal da Serra, na ação da qual é réu
Vinícius Valfré

Vinícius Valfré

Publicado em 

28 mar 2019 às 16:50

Publicado em 28 de Março de 2019 às 16:50

Fórum Criminal da Serra, onde audiência será realizada Crédito: Vinícius Valfré
Está marcado para a tarde desta quinta-feira (28) o início das audiências de instrução e julgamento do ex-deputado Luiz Durão (PDT), acusado de estupro. Já estão no Fórum Criminal da Serra a adolescente que, segundo o Ministério Público Estadual, foi vítima do político, e a mãe dela.
Um policial que acompanhou o caso também foi relacionado pela acusação para testemunhar, segundo as informações processuais. Ao todo, a acusação tem cinco testemunhas.
A audiência estava marcada para as 13 horas, mas a 2ª Vara Criminal ainda realiza audiência referente a outro processo.
O CASO
Luiz Durão foi preso no dia 4 de janeiro ao ser flagrado saindo de um motel, na Serra, na companhia de uma menina menor de idade. Permaneceu cerca de 40 dias preso, até conseguir um habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado.
No período, ele ficou no Quartel do Corpo de Bombeiros. Advogado, o ex-deputado tem direito à cela especial.
Segundo denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual e aceita pela Justiça, o ex-parlamentar praticou o crime de estupro e ainda premeditou o crime. O órgão ministerial também considerou como agravante, na denúncia, o fato de o político ter "convivência no âmbito" da família da menina.

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Estupro Luiz Durão motel
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