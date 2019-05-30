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Ex-deputado do ES

Acusado de estuprar adolescente, Luiz Durão presta depoimento na Serra

Ex-deputado estadual é acusado de estuprar adolescente de 17 anos; ele ficou preso por cerca de 40 dias após ser flagrado deixando um motel com a garota
Vinícius Valfré

Vinícius Valfré

Publicado em 

30 mai 2019 às 16:53

Publicado em 30 de Maio de 2019 às 16:53

Ex-deputado estadual Luiz Durão (PDT) chega ao Fórum Criminal da Serra para audiência do processo a que responde acusado de estuprar adolescente Crédito: Carlos Alberto Silva | GZ
O ex-deputado estadual Luiz Durão (PDT) chegou por volta de 13h30 desta quinta-feira (30) ao Fórum Criminal da Serra, no centro da cidade, para a audiência do processo no qual ele é acusado de estuprar uma adolescente de 17 anos.
>"Calma, vai ser rápido", disse Durão, acusado de estuprar adolescente
O político estava acompanhado pelo advogado e chegou falando ao telefone celular. O depoimento de Durão, que nega o crime, está previsto para começar às 14h.
Ex-deputado estadual Luiz Durão (PDT) com seu advogado ao chegar para depor no Fórum Criminal da Serra Crédito: Carlos Alberto Silva | GZ
> Veja o perfil do ex-deputado estadual Luiz Durão, preso por estupro no ES
Como o caso envolve uma menina menor de idade, o processo é sigiloso. Parte das audiências aconteceu no dia 28 de março. Na ocasião, foram ouvidas pela juíza Letícia Maia Saúde, da 2ª Vara Criminal, cinco testemunhas de acusação e duas de defesa. Uma outra testemunha de defesa ainda seria ouvida.
O CASO
Luiz Durão foi preso no dia 4 de janeiro deste ano ao ser flagrado deixando um motel, na Serra, na companhia da garota e permaneceu cerca de 40 dias detido. No período, ele ficou no Quartel do Corpo de Bombeiros. Advogado, o ex-deputado teve direito a cela especial.
> Defesa pede anulação do processo contra Luiz Durão
Segundo denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual e aceita pela Justiça, o ex-parlamentar praticou o crime de estupro de forma premeditada. O órgão ministerial também considerou como agravante, na denúncia, o fato de o político ter "convivência no âmbito" da família da menina.
(Com informações de Carlos Alberto Silva)

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