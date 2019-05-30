Acusado de estuprar adolescente, Luiz Durão presta depoimento na Serra

O político estava acompanhado pelo advogado e chegou falando ao telefone celular. O depoimento de Durão, que nega o crime, está previsto para começar às 14h.

Como o caso envolve uma menina menor de idade, o processo é sigiloso. Parte das audiências aconteceu no dia 28 de março. Na ocasião, foram ouvidas pela juíza Letícia Maia Saúde, da 2ª Vara Criminal, cinco testemunhas de acusação e duas de defesa. Uma outra testemunha de defesa ainda seria ouvida.