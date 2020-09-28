"A polarização criou uma dinâmica que não é positiva para a democracia"

É uma decorrência natural da política tentar se alinhar ao presidente. Mas a diferença é que o cenário de agora é alimentado por uma polarização e o próprio o presidente que criou, porque entende que assim consegue manter os apoiadores em um nicho muito identificado para disputar a reeleição. Em um discurso de Bolsonaro entre o primeiro e o segundo turno em 2018, dirigido a eleitores que o apoiavam, em São Paulo, ele fez uma ameaça de que pessoas que pensavam diferente deviam ser mandadas para fora do país. É muito grave isso. Há uma sequência de fatos e gestos dele que criam essa situação, de "nós" e "eles". "Nós" somos os puros, corretos, que cuidam da família. E "eles", têm referência a algo que inclusive não existe mais, que é o comunismo.