A menos de três meses do fim, governo Temer é aprovado por apenas 5%

A exatos dois meses e meio de seu fim, o governo do presidente Michel Temer , que assumiu a Presidência após o impeachment de Dilma Rousseff em 2016, registra 5% de "ótimo/bom". Outros 74% dos entrevistados consideram a gestão do emedebista como "ruim/péssimo". Outros 19% responderam "regular" e 2% não souberam responder. É o que mostra pesquisa Ibope divulgada na noite desta segunda-feira.

A maneira de governar de Temer também foi avaliada: Aprovam, 8%, e 88%, reprovam. Outros 4% não souberam responder.

Na avaliação anterior, divulgada no último 6 de outubro, 79% consideravam o governo "ruim/péssimo"; 15%, "regular"; e 4% o avaliavam como "bom/ótimo". Enquanto 90% desaprovavam e 7% aprovavam a maneira de Temer governar.

A pesquisa publicada ontem ouviu 2.506 eleitores entre o sábado, dia 13, e o domingo, 14 de outubro.

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