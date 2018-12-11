A íntegra do discurso de Bolsonaro em sua diplomação como presidente

A presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministra Rosa Weber, e o presidente eleito, Jair Bolsonaro, durante cerimônia de diplomação de Bolsonaro, e do vice, general Hamilton Mourão, no TSE Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil

Diplomado presidente da República em cerimônia no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) nesta segunda (10), Jair Bolsonaro afirmou que governará para todos os brasileiros, sem distinções, e ressaltou que o poder popular "não precisa mais de intermediação".

Leia a íntegra do discurso:

"Senhora ministra Rosa Weber, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, por intermédio de quem cumprimento os ministros do Tribunal Superior Eleitoral,

Senador Fernando Collor de Mello, ex-presidente da República,

General Mourão, vice-presidente da República eleito, e senhora Paula Morão,

Senador Eunicio Oliveira, presidente do Senado Federal,

Deputado Rodrigo Maia, meu companheiro, presidente da Câmara dos Deputados,

Senhor ministro Luiz Fux, vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, por intermédio de quem cumprimento os ministros do Supremo Tribunal Federal aqui presentes,

Senhoras e senhores ministros de Estado, comandantes de Força, almirante de esquadra Leal Ferreira, comandante da Marinha;general Villas Bôas, comandante do Exército; tenente-brigadeiro do ar Nivaldo Rossato, comandante da Aeronáutica,

Senhora Raquel Dodge, procuradora-geral da República e Procuradora-Geral eleitoral,

Senhoras e senhores parlamentares, senhoras e senhores presidentes de tribunais superiores,

Senhor Cláudio Lamachia, presidente do Conselho da Ordem dos Advogados do Brasil,

Também agradeço à minha esposa, Michelle, meus filhos e minha filha que representam toda a família,

Senhoras e senhores, em primeiro lugar quero agradecer a Deus por estar vivo e também agradecer a Deus por essa missão à frente do Executivo. Tenho certeza que ao lado dele venceremos os obstáculos.

Parabenizo aqui a família da Justiça Eleitoral pelo extraordinário trabalho realizado nas eleições de outubro do corrente ano.A cada um de vocês, integrantes do TSE, dos tribunais regionais eleitorais, das Forças Armadas e do serviço exterior brasileiro, mesários, voluntários e tantos outros cidadãos que participaram das eleições, expresso meu muito obrigado e o meu reconhecimento por esta demonstração de civismo e amor ao Brasil.

Hoje, eu e meu contemporâneo, general Hamilton Mourão, recebemos os diplomas que nos habilitam à investidura nos cargos de presidente e vice-presidente da República. Trata-se do reconhecimento de que o povo escolheu seus representantes em eleições livres e justas, como determina a nossa Constituição.

Não poderia estar mais honrado com a confiança demonstrada pelo povo brasileiro, essa vitória não é só minha.

O caminho que me trouxe aqui foi longo e nem sempre foi fácil. Durante minha vida pública como militar, vereador e deputado federal, sempre me pautei pela defesa dos valores da família, pelos interesses do Brasil e pela soberania nacional. Orientei a plataforma da minha campanha à Presidência da República pela defesa desses valores.

A todos aqueles que me apoiaram e que confiaram em minha capacidade de lutar em favor do Brasil, o meu muito obrigado. Agradeço com carinho à minha família, à minha mãe Olinda, ainda viva, com 91 anos, minha esposa, Michelle, meus filhos Flávio, Carlos, Eduardo e Renan, e à minha querida filha, Laura.

Nada disso teria sido possível sem o apoio e o amor incondicional de vocês.

Agradeço também a todos que acreditaram e estiveram comigo desde o início da minha trajetória, nos momentos felizes, mas sobretudo nos momentos difíceis. Essa vitória é de todos nós.

Agradeço muito especialmente aos mais de 57 milhões de brasileiros que honraram com o seu voto. Aos que não me apoiaram, peço a sua confiança para construirmos juntos um futuro melhor para o nosso país. A partir de 1º de janeiro, serei o presidente dos 210 milhões de brasileiros. Governarei em benefício de todos, sem distinção de origem social, raça, sexo, cor, idade ou religião.

Com humildade, coragem e perseverança e tendo fé em Deus para iluminar minhas decisões, me dedicarei dia e noite ao objetivo que nos une: a construção de um Brasil próspero, justo, seguro e que ocupe o lugar que lhe cabe entre as grandes nações do mundo. Esse é o nosso norte. Esse é o nosso compromisso.

Senhoras e senhores, somos uma das maiores democracias do mundo. Cento e vinte milhões de brasileiros compareceram às urnas de forma pacífica e ordeira. Respondemos ao dever cívico do voto e com serenidade e responsabilidade. Nós, brasileiros, devemos nos orgulhar dessa conquista. Em um momento de profundas incertezas em várias partes do globo somos um exemplo de que a transformação pelo voto popular é possível. Esse processo é irreversível. Nosso compromisso com a soberania do voto popular é inquebrantável.

Senhoras e senhores, os desejos de mudança foram expressos de forma clara nas eleições. A população quer paz e prosperidade sem abdicar dos valores que caracterizam o povo brasileiro.

Nossa gente é trabalhadora, constituída por homens e mulheres, por mães e pais que criam seus filhos com suor e dedicação. Temos todos a esperança de uma vida digna. Gente que não mede esforços para obter o sustento de seus familiares. Gente que precisa de um governo que garanta condições adequadas para desenvolver seu potencial com liberdade e criatividade.

A construção de uma nação mais justa e desenvolvida requer uma ruptura com práticas que, historicamente, retardaram o nosso progresso. Não mais a corrupção, não mais a violência, não mais as mentiras. Não mais manipulação ideológica, não mais submissão do nosso destino a interesses alheios. Não mais mediocridade complacente em detrimento do nosso desenvolvimento.

Todos nós conhecemos a pauta histórica de reivindicações da população brasileira. Segurança pública e combate ao crime, igualdade de oportunidade com respeito ao mérito e ao esforço individual.

Todos sabemos disso, mas ainda não conseguimos oferecer à população o que lhe cabe, o dever do Estado. Sempre no marco da Constituição Federal nosso dever é transformar esses anseios em realidade, nossa obrigação é oferecer um Estado eficiente que faça valer a pena os impostos pagos pelos contribuintes.Nossa obrigação é garantir que os brasileiros regressem aos seus lares em segurança após um dia de trabalho. Nosso dever é oferecer condições para que o empreendedor crie empregos e gere renda ao trabalhador.

Tenho plena consciência dos desafios que se colocam diante de nós. Sem subestimá-los, trabalharei com afinco para que daqui a quatro anos possamos olhar para trás com orgulho pelo caminho trilhado em benefício do nosso amado Brasil.

Senhoras e senhores, vivenciamos um novo tempo. As eleições de outubro revelaram uma realidade distinta das práticas do passado.

O poder popular não precisa mais de intermediação. As novas tecnologias permitiram uma relação direta entre o eleitor e seus representantes. Nesse novo ambiente a crença na liberdade é a melhor garantia de respeito aos altos ideais que balizam nossa Constituição. Diferenças são inerentes a uma sociedade múltipla e complexa como a nossa, mas jamais devemos afastar dos ideais que nos unem, o amor à pátria e o compromisso com a construção de um presente de paz e de futuro mais próspero.

Senhora ministra Rosa Weber, senhores ministros do TSE, senhoras e senhores, que este trabalho coletivo que garantiu a legitimidade do processo eleitoral seja um exemplo da união em prol do Brasil. Com apoio e engajamento de todos vamos resgatar o orgulho de ser brasileiro. Vamos resgatar o orgulho pelas cores da nossa bandeira e pela força do nosso hino porque temos a certeza de que esse país tem como destino a prosperidade e a paz.

O Brasil deve estar acima de tudo.