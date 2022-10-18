Eleições 2022

2° turno: Carlos Manato será entrevistado pela TV Gazeta nesta terça

Candidato do PL participa de entrevista, a ser realizada por Rafaela Marquezini durante o ES1, nos estúdios da Rede Gazeta

Publicado em 

18 out 2022 às 09:04

Publicado em 18 de Outubro de 2022 às 09:04

Série de entrevistas no ES1 com os candidatos ao Governo
Manato disputa o segundo turno na eleição para o governo do Estado Crédito: Fernando Madeira
Nesta semana, a TV Gazeta entrevista os candidatos que disputam o segundo turno para o governo do Espírito Santo. Nesta terça-feira (18), a conversa será com o candidato do PL, Carlos Manato.  
A entrevista será ao vivo no ES1, que vai ao ar a partir das 11h45, e conduzida pela jornalista e apresentadora Rafaela Marquezini direto dos estúdios da TV Gazeta, em Vitória. Na segunda-feira (17) o entrevistado foi o candidato à reeleição Renato Casagrande (PSB).
Cada um dos candidatos terá direito a 25 minutos de entrevista. As datas e a ordem das entrevistas foram definidas por um sorteio realizado em 10 de outubro com representantes dos partidos.
A conversa com cada candidato será transmitida por TV Gazeta, g1 e Globoplay. As íntegras de todas as entrevistas também ficarão disponíveis no g1.

