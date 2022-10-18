2° turno: Carlos Manato será entrevistado pela TV Gazeta nesta terça

Nesta semana, a TV Gazeta entrevista os candidatos que disputam o segundo turno para o governo do Espírito Santo. Nesta terça-feira (18), a conversa será com o candidato do PL, Carlos Manato.
A entrevista será ao vivo no ES1, que vai ao ar a partir das 11h45, e conduzida pela jornalista e apresentadora Rafaela Marquezini direto dos estúdios da TV Gazeta, em Vitória. Na segunda-feira (17) o entrevistado foi o candidato à reeleição Renato Casagrande (PSB).
Cada um dos candidatos terá direito a 25 minutos de entrevista. As datas e a ordem das entrevistas foram definidas por um sorteio realizado em 10 de outubro com representantes dos partidos.
A conversa com cada candidato será transmitida por TV Gazeta, g1 e Globoplay. As íntegras de todas as entrevistas também ficarão disponíveis no g1.