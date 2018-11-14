'Vou dizer a Maia que existem outros nomes', diz Bolsonaro sobre Câmara

Jair Bolsonaro Crédito: Tânia Rego | Agência Brasil

O presidente eleito Jair Bolsonaro afirmou que pretende discutir no encontro que terá com Rodrigo Maia na manhã desta quarta-feira a sucessão do comando da Câmara dos Deputados de maneira tranquila, visando a boa relação que deseja ter com o Congresso. Em entrevista à TV Record, Bolsonaro disse que não quer interferir nas eleições na Mesa como um todo, mas que dirá a Maia que existem "outros candidatos" a presidente da Casa.

"O recado que eu queria passar para o presidente Maia é que existem outros candidatos", afirmou ciente de que ele pretende se reeleger no cargo.

Na semana retrasada, Bolsonaro disse, durante uma entrevista na sua casa no Rio de Janeiro, que o seu partido, o PSL, deveria ter humildade e não pleitear a presidência da Câmara. Para Bolsonaro, um deputado de outro partido, comprometido com a agenda legislativa do seu governo, pode ser eleito para comandar a Casa a partir de fevereiro de 2019. Ele citou quatro nomes : Alceu Moreira (MDB-RS), João Campos (PRB-GO), Fernando Giacobo (PR-PR) e o atual presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ).

Bolsonaro disse também que pretende divulgar, ainda nesta quarta-feira, o nome escolhido para assumir o ministério das Relações Exteriores, além de participar de uma reunião com o General do Exército Fernando Azevedo e Silva, que assumirá a pasta da Defesa . Ele afirmou ainda querer utilizar o dinheiro das loterias federais para reforçar o orçamento da área de Segurança Pública.

Confira outros trechos da entrevista de Bolsonaro:

SEGURANÇA

"Se não trancarmos a pauta agora, o Moro começa o ano que vem sem recurso para tratar grande parte daquilo que ele pretende fazer, que é o combate à corrupção e ao crime organizado. Algumas pessoas acham que a gente deve interferir no orçamento. Não tem como chegar no orçamento, mesmo com a boa vontade do presidente da comissão. Para tirar alguns milhões de um canto e botar no outro, você vai desagradar outros setores, haverá uma gritaria enorme na Câmara. Sabemos como isso funciona, e estamos nos preparando para receber nessas condições a partir do ano que vem."

NOVO MINISTÉRIO

"Talvez saia hoje (nome do oitavo ministro). Talvez seja das Relações Exteriores. Está bastante avançado nessa questão. E acho que será uma unanimidade o nome desse jovem ministro para o ministério das Relações Exteriores. Eu estive com ele duas vezes nos últimos dias, e meus filhos estiveram mais vezes, e estivemos com mais gente interessada, não foi apenas esse que devemos anunciar hoje à noite. Outros interessados de igual porte, que merecem toda a consideração, também foram ouvidos. Eu falei com ele ontem uma palavra muito importante, que é iniciativa. Nós temos que botar o ministério para funcionar. Dar uma sacudida nos ministérios, porque há uma certa acomodação. Para que aquele ministério produza algo para o Brasil, e o das Relações Exteriores, obviamente, é importantíssimo: identificar embaixadas, as mais importantes para nós. Se for caso, trocar algum embaixador, para que o comércio em especial seja feito com muito mais ênfase."

REUNIÃO COM GOVERNADORES