'Um dos maiores cabides de emprego do mundo', diz Carlos Bolsonaro sobre Brasil

Publicado em 28 de julho de 2019 às 15:19
- Atualizado há 6 anos
O vereador Carlos Bolsonaro (PSC-RJ), filho do presidente Jair Bolsonaro, disse neste domingo (28) que o Brasil pode ser considerado "um dos maiores cabides de emprego do mundo na máquina pública, sempre usando o dinheiro dos pagadores de impostos para tal".
A afirmação foi feita em sua conta pessoal no Twitter, em uma publicação na qual ele compartilha um artigo que cita declarações do ministro da Economia, Paulo Guedes, sobre a intenção do governo de "disparar o canhão da privatização" de empresas estatais.
Logo em seguida, em outra mensagem, Carlos afirmou que, sem o peso do Estado, com a concorrência resultando em preços menores, o Brasil ganha a confiança do investidor e vai gerar mais empregos. "A interferência política diminuta é uma das formas de romper a ineficiência do inchaço estatal e crescer como queremos!", escreveu.
