'Temos desafios diários, mas é o momento mais grave', diz procurador Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil

Leonardo Cardoso de Freitas diz que a decisão do ministro Integrante da força-tarefa da Lava Jato no Rio, o procuradordiz que a decisão do ministro Dias Toffoli , presidente do STF, deixa a operação em seu momento mais grave. "É a primeira vez, pelo que lembro, em que uma generalidade de casos nossos está em risco", disse ele ao jornal O Estado de S. Paulo.

É impossível combater lavagem de dinheiro sem esses os dados do Coaf?

Impossível é uma palavra muito forte, mas certamente dificulta e não é uma decisão que vai nos levar no caminho de um combate mais eficaz da lavagem de dinheiro. Enfraquecer esse combate enfraquece o combate à criminalidade em geral, não só a corrupção, como também a criminalidade organizada, o tráfico de entorpecentes.

Como a decisão vai afetar a Lava Jato?

A força-tarefa utiliza vários meios de investigação e o apoio do Coaf, que é a unidade de inteligência brasileira, é muito importante e muito usada. O impacto é grande e nós lamentamos uma decisão tão abrangente, revertendo uma jurisprudência tão pacífica nesse ponto.

É o pior momento da Operação Lava Jato?

O que eu posso dizer é que todo dia é uma novidade. Temos desafios diários, são vários. Mas é o momento mais grave. É a primeira vez, pelo que lembro, em que uma generalidade de casos nossos está em risco. Tem essa peculiaridade.

A PGR estuda se vai recorrer do alcance da decisão. Qual é a opinião da força-tarefa no Rio?