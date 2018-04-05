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Opinião

'Supremo decide e a gente obedece', diz FHC sobre julgamento de Lula

Para ex-presidente não cabem opiniões políticas sobre sessão do HC de petista

Publicado em 05 de Abril de 2018 às 16:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 abr 2018 às 16:30
Fernando Henrique Cardoso Crédito: Reprodução/Google Images
O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB) disse nesta quinta-feira (5) que a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), que negou o habeas corpus que tentava impedir a prisão do ex-presidente Lula, deve ser respeitada. Para ele, não cabem opiniões políticas sobre o julgamento da Corte.
"O Supremo decide, a gente obedece", disse FHC na manhã desta quinta-feira (5) em São Paulo, durante solenidade em homenagem à sua mulher, a antropóloga Ruth Cardoso, que morreu em 2008. Ao ser questionado sobre como analisava o resultado do julgamento, o tucano desconversou.
"Essa é uma questão para juristas", disse FHC. "Os juízes tomaram sua decisão. E o que importa é que vivemos numa democracia. Em que todos são iguais perante a lei. E, numa democracia, quem estiver insatisfeito pode recorrer", declarou.
Também presente ao evento, o prefeito de São Paulo João Doria, que deve deixar o cargo nesta sexta-feira (6) para concorrer ao governo do estado, foi menos contido. "A decisão do STF atendeu não apenas à Constituição brasileira, como atendeu também aos sentimentos de todo cidadão de bem", afirmou.
A cerimônia em homenagem a Ruth Cardoso aconteceu no Clube A Hebraica, na Zona Sul de São Paulo. Por decisão da Câmara Municipal, um trecho da avenida das Nações Unidas, a Marginal do Rio Pinheiros, em frente ao clube foi rebatizado com o nome da ex-primeira dama. "Foi uma homenagem que nos deixou muito felizes", disse FHC.

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