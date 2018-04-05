'Supremo decide e a gente obedece', diz FHC sobre julgamento de Lula

Fernando Henrique Cardoso Crédito: Reprodução/Google Images

O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB) disse nesta quinta-feira (5) que a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), que negou o habeas corpus que tentava impedir a prisão do ex-presidente Lula, deve ser respeitada. Para ele, não cabem opiniões políticas sobre o julgamento da Corte.

"O Supremo decide, a gente obedece", disse FHC na manhã desta quinta-feira (5) em São Paulo, durante solenidade em homenagem à sua mulher, a antropóloga Ruth Cardoso, que morreu em 2008. Ao ser questionado sobre como analisava o resultado do julgamento, o tucano desconversou.

"Essa é uma questão para juristas", disse FHC. "Os juízes tomaram sua decisão. E o que importa é que vivemos numa democracia. Em que todos são iguais perante a lei. E, numa democracia, quem estiver insatisfeito pode recorrer", declarou.

Também presente ao evento, o prefeito de São Paulo João Doria, que deve deixar o cargo nesta sexta-feira (6) para concorrer ao governo do estado, foi menos contido. "A decisão do STF atendeu não apenas à Constituição brasileira, como atendeu também aos sentimentos de todo cidadão de bem", afirmou.