'Se não mostrar conhecimento, reprova', diz Bolsonaro sobre Eduardo

O presidente Jair Bolsonaro afirmou que não tem pressa em encaminhar ao Senado a indicação do deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) para a embaixada brasileira em Washington. Ao deixar o Alvorada, ele relatou que recebeu a resposta oficial dos Estados Unidos dando aval à indicação por meio de uma carta escrita de próprio punho pelo presidente norte-americano, Donald Trump.
Bolsonaro reforçou ainda que o filho vai precisar demonstrar conhecimento no Senado, onde a indicação precisa ser aprovada. "Se não mostrar conhecimento, reprova", declarou o presidente. Ele reforçou ainda que o deputado é "muito bem relacionado" entre os senadores, após ser questionado que argumentos o governo vai usar para aprovar a indicação.