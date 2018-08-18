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Declaração

'Se eu for presidente, saio da ONU', diz Bolsonaro

'Não serve pra nada essa instituição', afirmou Bolsonaro à imprensa, após cerimônia de formatura de cadetes na Academia Militar das Agulhas Negras (Aman)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 ago 2018 às 17:53

Publicado em 18 de Agosto de 2018 às 17:53

Mais cedo, Bolsonaro já tinha se manifestado sobre o tema em sua conta pessoal no Twitter Crédito: Ap Fotos/Guilherme Rodrigues
O candidato do PSL à Presidência da República, Jair Bolsonaro, declarou neste sábado, 18, que o Brasil deixará a Organização das Nações Unidas (ONU) caso seja eleito presidente da República. Agência Estado
A afirmação de Bolsonaro foi feita em resposta à pergunta sobre como avaliava a recomendação do Conselho de Direitos Humanos da ONU de que o País permita ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disputar a eleição presidencial.
"Se eu for presidente eu saio da ONU. Não serve pra nada essa instituição", afirmou Bolsonaro à imprensa, após cerimônia de formatura de cadetes na Academia Militar das Agulhas Negras (Aman) em Resende, no sul fluminense. "Sim, saio fora, não serve pra nada a ONU. É um local de reunião de comunistas e gente que não tem qualquer compromisso com a América do Sul pelo menos", completou o candidato.
Mais cedo, Bolsonaro já tinha se manifestado sobre o tema em sua conta pessoal no Twitter: "Há mais ou menos 2 meses falei em entrevista que já teria tirado o Brasil do conselho da ONU, não só por se posicionarem contra Israel, mas por sempre estarem ao lado de tudo que não presta. Este atual apoio a um corrupto condenado e preso é só mais um exemplo da nossa posição", escreveu o candidato neste sábado.

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