'Se eu for presidente, saio da ONU', diz Bolsonaro

Mais cedo, Bolsonaro já tinha se manifestado sobre o tema em sua conta pessoal no Twitter Crédito: Ap Fotos/Guilherme Rodrigues

Jair Bolsonaro O candidato do PSL à Presidência da República,, declarou neste sábado, 18, que o Brasil deixará a Organização das Nações Unidas (ONU) caso seja eleito presidente da República. Agência Estado

A afirmação de Bolsonaro foi feita em resposta à pergunta sobre como avaliava a recomendação do Conselho de Direitos Humanos da ONU de que o País permita ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disputar a eleição presidencial.

"Se eu for presidente eu saio da ONU. Não serve pra nada essa instituição", afirmou Bolsonaro à imprensa, após cerimônia de formatura de cadetes na Academia Militar das Agulhas Negras (Aman) em Resende, no sul fluminense. "Sim, saio fora, não serve pra nada a ONU. É um local de reunião de comunistas e gente que não tem qualquer compromisso com a América do Sul pelo menos", completou o candidato.