'Se andar bem, sou aliada; se andar mal, sou inimiga', diz Janaína

Janaína Paschoal Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A deputada estadual eleita pelo PSL Janaína Paschoal condicionou seu apoio ao governo do presidente eleito, Jair Bolsonaro, a um não envolvimento com corrupção e afirmou que sua postura individual será de independência.

"Se andar bem, sou aliada, se andar mal, sou inimiga", disse Janaína nesta terça-feira, 18, ao chegar para cerimônia de diplomação de políticos paulistas eleitos em outubro. Ela destacou que terá a mesma posição em relação ao futuro governador de São Paulo, João Doria (PSDB).