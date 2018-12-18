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Presidente eleito

'Se andar bem, sou aliada; se andar mal, sou inimiga', diz Janaína

Em evento em São Paulo, deputada estadual do PSL disse que sua postura em relação ao futuro presidente será de independência

Publicado em 18 de Dezembro de 2018 às 14:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 dez 2018 às 14:28
Janaína Paschoal Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
A deputada estadual eleita pelo PSL Janaína Paschoal condicionou seu apoio ao governo do presidente eleito, Jair Bolsonaro, a um não envolvimento com corrupção e afirmou que sua postura individual será de independência.
"Se andar bem, sou aliada, se andar mal, sou inimiga", disse Janaína nesta terça-feira, 18, ao chegar para cerimônia de diplomação de políticos paulistas eleitos em outubro. Ela destacou que terá a mesma posição em relação ao futuro governador de São Paulo, João Doria (PSDB).
Na semana passada, a deputada eleita defendeu uma investigação a respeito da movimentação atípica na conta do ex-assessor do senador eleito e filho do futuro presidente, Flávio Bolsonaro (PSL-RJ).

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