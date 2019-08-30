'É preciso esclarecer para o mundo a situação da Amazônia', diz Mourão

Segundo Mourão, o Brasil não vai aceitar ingerências como essas, mas vai buscar o equilíbrio nas relações.

Ainda segundo o vice-presidente, que participou de almoço na Associação Comercial do Rio de Janeiro (ACRJ) e se recusou a falar com a imprensa, é preciso esclarecer para o mundo a situação da Amazônia. "É praticamente toda uma área indígena ou de proteção ambiental", disse.