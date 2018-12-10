'Poder popular não precisa mais de intermediação', diz Bolsonaro

Diplomação de Jair Bolsonaro no TSE, em Brasília. Crédito: Agência Brasil

Logo depois de ter sido diplomado em cerimônia no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) , o presidente eleito, Jair Bolsonaro , fez um discurso conciliatório, no qual pediu o apoio de todos os brasileiros, e exaltou o papel das redes sociais no processo eleitoral deste ano.

"Vivenciamos um novo tempo, as eleições de outubro revelaram uma nova prática. O poder popular não precisa mais de intermediação", afirmou.

Eleito com forte presença nas redes sociais e com pouco tempo de televisão, Bolsonaro exaltou o papel da internet na corrida presidencial afirmando que "as novas tecnologias permitiram uma nova relação entre eleitor e seu representante".

O presidente eleito chegou ao plenário do TSE ovacionado e cumprimentou os convidados com um sinal de continência, que foi respondido com gritos de 'mito'.

Em discurso de dez minutos, fez acenos à classe política, cumprimentando o ex-presidente Fernando Collor, presente na cerimônia, e chamando o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), de "companheiro".

Bolsonaro deixou de lado o tom crítico adotado durante a campanha em relação à lisura do processo eleitoral, exaltou o voto popular e a atuação do tribunal.

O eleito agradeceu os 57 milhões de votos obtidos no segundo turno da disputa e pediu apoio dos que não o escolheram para presidente.

"Aos que não me apoiaram, peço a sua confiança para construirmos juntos um futuro melhor para nosso país", disse.

Ele afirmou ainda que, a partir de 1º de janeiro, será o presidente dos 210 milhões de brasileiros.