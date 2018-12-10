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Diplomação

'Poder popular não precisa mais de intermediação', diz Bolsonaro

Presidente eleito exaltou papel das redes sociais na eleição deste ano

Publicado em 10 de Dezembro de 2018 às 20:50

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 dez 2018 às 20:50
Diplomação de Jair Bolsonaro no TSE, em Brasília. Crédito: Agência Brasil
Logo depois de ter sido diplomado em cerimônia no TSE (Tribunal Superior Eleitoral), o presidente eleito, Jair Bolsonaro, fez um discurso conciliatório, no qual pediu o apoio de todos os brasileiros, e exaltou o papel das redes sociais no processo eleitoral deste ano.
"Vivenciamos um novo tempo, as eleições de outubro revelaram uma nova prática. O poder popular não precisa mais de intermediação", afirmou.
Eleito com forte presença nas redes sociais e com pouco tempo de televisão, Bolsonaro exaltou o papel da internet na corrida presidencial afirmando que "as novas tecnologias permitiram uma nova relação entre eleitor e seu representante".
O presidente eleito chegou ao plenário do TSE ovacionado e cumprimentou os convidados com um sinal de continência, que foi respondido com gritos de 'mito'.
Em discurso de dez minutos, fez acenos à classe política, cumprimentando o ex-presidente Fernando Collor, presente na cerimônia, e chamando o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), de "companheiro".
Bolsonaro deixou de lado o tom crítico adotado durante a campanha em relação à lisura do processo eleitoral, exaltou o voto popular e a atuação do tribunal.
O eleito agradeceu os 57 milhões de votos obtidos no segundo turno da disputa e pediu apoio dos que não o escolheram para presidente.
"Aos que não me apoiaram, peço a sua confiança para construirmos juntos um futuro melhor para nosso país", disse.
Ele afirmou ainda que, a partir de 1º de janeiro, será o presidente dos 210 milhões de brasileiros.
"Governarei em benefício de todos, sem distinção de origem social, raça, sexo, cor, idade ou religião", afirmou Bolsonaro.

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