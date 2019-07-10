Expulsão do PSDB

'Ou eu ou ele', diz Bruno Covas ao defender expulsão de Aécio

Covas defende a expulsão do parlamentar do partido por causa das acusações de corrupção que pesam contra ele

Publicado em 10 de julho de 2019 às 12:57 - Atualizado há 6 anos

Aécio Neves Crédito: Jefferson Rudy|Agência Senado

O prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), decidiu esticar a corda em relação ao deputado federal Aécio Neves (PSDB-MG), presidenciável pelo partido nas eleições de 2014.

Covas defende a expulsão do parlamentar do partido por causa das acusações de corrupção que pesam contra ele. E chegou a dizer, nesta quarta-feira (10), que o PSDB terá que optar: "Ou eu ou ele".

A afirmação foi feita durante a manhã, quando o prefeito acompanhava o governador de São Paulo em exercício, Rodrigo Garcia (DEM), em uma entrega de trens da CPTM no Brás, na capital paulista.

No meio da cerimônia, os jornalistas questionaram Covas sobre o fato de o diretório do PSDB em Belo Horizonte defender a permanência de Aécio, em resposta ao fato de o PSDB municipal de São Paulo sugerir a expulsão dele.

"Já [me] manifestei diversas vezes no sentido da expulsão do deputado Aecio Neves do partido", afirmou Covas.

"Recentemente, o diretório municipal aqui da capital [São Paulo] também enviou oficio à direção nacional do partido, solicitando que fosse aberto um processo dentro do conselho de ética do PSDB. E, se o diretório do PSDB de Belo Horizonte quer a minha expulsão, essa é uma boa decisão, então, que fica agora para o PSDB nacional: ou eu ou Aécio Neves no partido", seguiu o prefeito.

"É um ou outro?", perguntaram os jornalistas. "É um ou outro. É incompatível", finalizou Covas.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta